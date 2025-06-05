Firmware und OS

Apple iOS 18.6: Das Update blickt auf ein Problem

Apple veröffentlichte vor ein paar Wochen mit iOS 18.5 ein weiteres Update für die iPhones und bevor wir iOS 19 bzw. iOS 26 im Herbst sehen, ist noch mit iOS 18.6 zu rechnen. Wir wissen, dass mit dieser Version die Apple Intelligence in China starten soll. Wo bleibt das Update? Normalerweise hätte die Beta schon starten sollen.

Es gibt vermutlich ein Problem, denn laut FT setzt Apple auf eine Partnerschaft mit Alibaba für die KI und die Behörden in China müssen das genehmigen. Diese lassen sich laut Quelle aber etwas mehr Zeit, um auch etwas Druck im Handelsstreit mit der Trump-Regierung auszuüben. Die Prüfung sei jetzt wohl „ins Stocken geraten“.

Zuständig für die Genehmigung ist die Cyberspace Administration of China (CAC) und deren Genehmigung muss Apple abwarten. Apple könnte iOS 18.6 natürlich auch ohne die Apple Intelligence in China veröffentlichen, aber das Update bringt sonst vermutlich nicht viel mit, da der Fokus schon auf der neuen iOS-Version liegt.

