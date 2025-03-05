Apple hat noch eine Mac-Überraschung parat

Apple präsentiert gestern neue iPads und wird heute vermutlich direkt wieder nachlegen. Neben dem neuen iPad Air zeigte Apple gestern auch so nebenbei das neue iPad, welches nur kurz am Ende der Air-Pressemitteilung erwähnt wurde.

Heute steht das neue MacBook Air an und Mark Gurman spricht auch von einem neuen Mac Studio. Hier soll es ebenfalls das M4-Lineup geben, mit einer Ausnahme beim Highend-Modell, denn es gibt keinen M4 Ultra, sondern nur den M3 Ultra.

Das MacBook Air bekommt also den Apple M4 und der Mac Studio bekommt den Apple M4 Max und Apple M3 Ultra. Es war ja wirklich ein guter Start der M-Reihe, aber irgendwie verzettelt sich Apple hier so langsam beim aktuellen Mac-Lineup.

Die Frage ist dann auch, was mit dem Mac Pro passiert, der bei über 8.000 Euro startet, aber mit einem M2 Ultra ausgestattet ist. Bekommt dieser auch den M3 Ultra? Und warum gibt es bei dieser Generation keinen M4 Ultra für die Macs?