Firmware und OS

Apple hat noch eine Mac-Überraschung parat

Autor-Bild
Von
|
Apple Mac Studio Header

Apple präsentiert gestern neue iPads und wird heute vermutlich direkt wieder nachlegen. Neben dem neuen iPad Air zeigte Apple gestern auch so nebenbei das neue iPad, welches nur kurz am Ende der Air-Pressemitteilung erwähnt wurde.

Heute steht das neue MacBook Air an und Mark Gurman spricht auch von einem neuen Mac Studio. Hier soll es ebenfalls das M4-Lineup geben, mit einer Ausnahme beim Highend-Modell, denn es gibt keinen M4 Ultra, sondern nur den M3 Ultra.

Das MacBook Air bekommt also den Apple M4 und der Mac Studio bekommt den Apple M4 Max und Apple M3 Ultra. Es war ja wirklich ein guter Start der M-Reihe, aber irgendwie verzettelt sich Apple hier so langsam beim aktuellen Mac-Lineup.

Die Frage ist dann auch, was mit dem Mac Pro passiert, der bei über 8.000 Euro startet, aber mit einem M2 Ultra ausgestattet ist. Bekommt dieser auch den M3 Ultra? Und warum gibt es bei dieser Generation keinen M4 Ultra für die Macs?

Apple Ipad Farben Header

Apple zeigt neues iPad und geizt beim Chip

Apple hat sein normales Basis-iPad überarbeitet und bietet nun in der Standardkonfiguration doppelt so viel Speicher sowie den leistungsstärkeren A16-Chip.…

4. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple hat noch eine Mac-Überraschung parat
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel 10 (Pro): Ich habe drei interessante Beobachtungen gemacht
in Smartphones
VW ID Cross: Das ist der kompakte Elektro-SUV von Volkswagen
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Farbverlauf-Wallpaper von Basic Apple Guy
in Kommentar
backFlip 36/2025: Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in backFlip
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware