Apple zeigt neues iPad und geizt beim Chip

Apple hat sein normales Basis-iPad überarbeitet und bietet nun in der Standardkonfiguration doppelt so viel Speicher sowie den leistungsstärkeren A16-Chip. Es gibt also mehr Leistung und die Akkulaufzeit bleibt auf dem alten Level.

Neben der Standardversion mit 128 GB Speicher sind jetzt auch Modelle mit 256 GB und erstmals mit 512 GB erhältlich. Kunden können das iPad in den Farben Blau, Pink, Gelb und Silber erwerben. Die Preise beginnen bei 399 Euro (Wi-Fi) oder 569 Euro (Wi-Fi + Cellular). Für Schulen und Studierende gibt es einen Bildungsrabatt.

Weitere Details zum aktualisierten iPad gibt es direkt bei Apple, wo man es jetzt vorbestellen kann. Marktstart ist, wie beim neuen Apple iPad Air, am 12. März.

Apple geizt also beim Chip und wirbt zwar damit, dass dieses iPad mehr Leistung als das meistverkaufte Android-Tablet hat (unnötiger Vergleich), aber es hätte der Apple A17 Pro sein müssen, damit die Apple Intelligence auch darauf läuft. Es ist schon sehr seltsam, dass Apple hier spart, da dominiert derzeit die Finanzsparte.