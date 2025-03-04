Tablets

Apple zeigt neues iPad und geizt beim Chip

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Apple Ipad Farben Header

Apple hat sein normales Basis-iPad überarbeitet und bietet nun in der Standardkonfiguration doppelt so viel Speicher sowie den leistungsstärkeren A16-Chip. Es gibt also mehr Leistung und die Akkulaufzeit bleibt auf dem alten Level.

Neben der Standardversion mit 128 GB Speicher sind jetzt auch Modelle mit 256 GB und erstmals mit 512 GB erhältlich. Kunden können das iPad in den Farben Blau, Pink, Gelb und Silber erwerben. Die Preise beginnen bei 399 Euro (Wi-Fi) oder 569 Euro (Wi-Fi + Cellular). Für Schulen und Studierende gibt es einen Bildungsrabatt.

Weitere Details zum aktualisierten iPad gibt es direkt bei Apple, wo man es jetzt vorbestellen kann. Marktstart ist, wie beim neuen Apple iPad Air, am 12. März.

Apple geizt also beim Chip und wirbt zwar damit, dass dieses iPad mehr Leistung als das meistverkaufte Android-Tablet hat (unnötiger Vergleich), aber es hätte der Apple A17 Pro sein müssen, damit die Apple Intelligence auch darauf läuft. Es ist schon sehr seltsam, dass Apple hier spart, da dominiert derzeit die Finanzsparte.

Amazon Alexa Plus Logo

Amazon Alexa+ kommt nach Deutschland: Das ist der aktuelle Stand

Amazon kündigte letzte Woche eine neue und bessere Version von Alexa an, die sich Alexa+ nennt. Bisher haben wir nur…

4. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sebastian 🍀
    sagt am

    Verstehe ich nicht. Ist AI jetzt doch Thema? Oder veräppelt uns Apple schon wieder und zum Schluss wird das AI Feature auch für ältere Prozessor Generationen wie ein Kaninchen aus dem Hut gezogen

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Sebastian ⇡

      KI ist kein Thema, bisher ist die offizielle Aussage, dass es mit dieser Hardware nicht geht.

      Antworten
  2. Gerrit ☀️
    sagt am

    Also Apple trifft schon echt häufig sehr merkwürdige Entscheidungen. Man hätte das Tablet doch wenigstens AI-ready machen müssen. Verstehe ich überhaupt nicht. Kommen die neuen HomePods dann auch ohne die neue Siri?
    Man Apple so einen Unsinn habt ihr doch nicht nötig!

    Antworten
  3. Jan 🏆
    sagt am

    Apple Intelligence-Support gibt es damit allerdings nicht, graut Apple ja auch selbst aus auf der Website. Bei dem A16 aus dem iPhone 14 Pro aber auch naheliegend.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tablets / Apple zeigt neues iPad und geizt beim Chip
Weitere Neuigkeiten
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables