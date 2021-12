Apple-Headset: Fokus auf Gaming, Medien und Kommunikation

Kommendes Jahr wird Apple vermutlich ein eigenes Headset vorstellen, welches eine Mischung aus AR (Augmented Reality) und VR (Virtual Reality) zeigen soll. Das wird auch gerne als Mixed Reality bezeichnet und wurde von Microsoft etabliert.

Es ist noch unklar, ob das Headset noch Ende 2022 oder eher Anfang 2023 kommt, aber das wird mit Blick auf die Chipkrise vielleicht auch nicht Apple entscheiden. Der Fokus von Apple soll laut Mark Gurman auf drei großen Bereichen liegen.

Apple: Gaming, Medien und Kommunikation

Kern-Feature ist wohl Gaming, denn es gibt ordentlich Power, hochauflösende Displays und Lüfter. Das Headset wird zwar sehr teuer (vermutlich um die 3000 Dollar), aber es ist selbstständig und benötigt keinen externen PC für die Spiele.

Der zweite Punkt betrifft Medien bzw. Entertainment. Apple soll bereits mit Partnern an entsprechenden Apps arbeiten. Mark Gurman nennt keine Dienste, aber ich denke da in erster Linie an Netflix oder YouTube (und natürlich auch Apple TV+).

Und das dritte Highlight ist wohl die Kommunikation. Apple hat Dinge wie Animojis, FaceTime und Co. an die virtuelle Welt angepasst. Man wird mit dem Headset also auch Zoom-Konferenzen (Zoom wurde nicht explizit genannt) abhalten können.

Apple: Eigener App Store geplant

Apple soll einen eigenen App Store für die neue Plattform geplant haben. Daher wird derzeit vermutet, dass wir eine Preview im Rahmen der WWDC 2021 sehen werden, damit die Entwickler ein paar Monate Zeit haben, um App zu entwickeln.

Es ist immer spannend, wenn Apple eine neue Kategorie erobert. Vor allem dann, wenn der Chef (Tim Cook) diese seit Jahren als „das nächste große Ding“ in den Interviews positioniert. Ich bin noch skeptisch, da so ein Preis sehr viele vom Kauf abhalten würde, aber für gute Prognosen ist es jetzt auch noch etwas zu früh.

