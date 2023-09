Apple iCloud bietet ab sofort mehr Speicher

Ab sofort bietet Apple seinen Nutzern zwei neue iCloud+-Pakete an: 6 TB für 29,99 Euro pro Monat und 12 TB für 59,99 Euro pro Monat.

Diese Erweiterung ermöglicht es den Nutzern, große Mediatheken mit hochauflösenden Fotos und Videos in der iCloud zu speichern und auf allen Geräten zugänglich zu machen. Interessant sind die neuen iCloud+ Pläne wohl vor allem in Kombination mit den neuen Modellen iPhone 15 und iPhone 15 Pro, die in der Lage sind, deutlich datenhungrigere Inhalte zu erstellen. Bisher konnte man maximal 2 TB buchen und über Apple One noch ein wenig mehr herausholen.

iCloud+ bietet darüber hinaus Premiumfunktionen wie Private Relay für sicheres Surfen im Internet, das Verbergen der E-Mail-Adresse zum Schutz der Privatsphäre, HomeKit Secure Video für verschlüsselte Aufnahmen von Sicherheitskameras und die Möglichkeit, die iCloud-E-Mail-Adresse mit einer benutzerdefinierten Domain zu personalisieren.

Mit der Familienfreigabe können die iCloud+-Pläne mit bis zu fünf anderen Familienmitgliedern geteilt werden, sodass jeder Zugriff auf die Premiumfunktionen hat und die Inhalte dennoch sicher getrennt bleiben.

Und bevor die Frage aufkommt: an den kostenfrei verfügbaren 5 GB Speicher pro Apple-Account, ändert sich leider nichts. Zudem bleiben die bisher verfügbaren Speicheroptionen im Preis unverändert.

