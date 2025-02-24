Apple investiert in US-Markt: Die Angst vor der Trump-Regierung

Vor ein paar Jahren beugte sich Apple bereits, als Donald Trump als Präsident ins Amt eingeführt wurde und gab eine große Investition in den US-Markt bekannt, um mögliche Strafzölle für Produkte aus China zu vermeiden. Damals warb Tim Cook sogar mit Donald Trump für den Mac Pro, der direkt in den USA gefertigt wurde.

Ein eher unbedeutendes Produkt, welches Donald Trump beruhigte und nach außen ein positives Signal senden sollte. Das hat man sich jetzt auch für die zweite Amtszeit aufgehoben, denn in den nächsten vier Jahren investiert Apple bis zu 500 Milliarden US-Dollar in den Heimatmarkt und plant 20.000 neue Arbeitsplätze ein.

Das erinnert an das Vorgehen von 2018, welches aber dafür sorgte, dass Apple eine Ausnahme bekam. Apple sagt nicht, wie viel davon schon vor der neuen Regierung geplant wurde, aber man hat sich diese Ankündigung offensichtlich aufgehoben. Es ist davon auszugehen, dass die Strafzölle für Apple (wie beim iPhone) wegfallen.

Ein Fokus der Investitionen wird laut Apple die Forschung und Entwicklung liegen, aber man plant auch Server für die Apple Intelligence, die mit Sicherheit so oder so für den US-Markt geplant waren. Donald Trump hat es noch nicht als Erfolg für sich verbucht, es würde mich aber nicht wundern, wenn dieses Statement noch folgt.