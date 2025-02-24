News

Apple investiert in US-Markt: Die Angst vor der Trump-Regierung

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Apple Event September 2021 Header

Vor ein paar Jahren beugte sich Apple bereits, als Donald Trump als Präsident ins Amt eingeführt wurde und gab eine große Investition in den US-Markt bekannt, um mögliche Strafzölle für Produkte aus China zu vermeiden. Damals warb Tim Cook sogar mit Donald Trump für den Mac Pro, der direkt in den USA gefertigt wurde.

Ein eher unbedeutendes Produkt, welches Donald Trump beruhigte und nach außen ein positives Signal senden sollte. Das hat man sich jetzt auch für die zweite Amtszeit aufgehoben, denn in den nächsten vier Jahren investiert Apple bis zu 500 Milliarden US-Dollar in den Heimatmarkt und plant 20.000 neue Arbeitsplätze ein.

Das erinnert an das Vorgehen von 2018, welches aber dafür sorgte, dass Apple eine Ausnahme bekam. Apple sagt nicht, wie viel davon schon vor der neuen Regierung geplant wurde, aber man hat sich diese Ankündigung offensichtlich aufgehoben. Es ist davon auszugehen, dass die Strafzölle für Apple (wie beim iPhone) wegfallen.

Ein Fokus der Investitionen wird laut Apple die Forschung und Entwicklung liegen, aber man plant auch Server für die Apple Intelligence, die mit Sicherheit so oder so für den US-Markt geplant waren. Donald Trump hat es noch nicht als Erfolg für sich verbucht, es würde mich aber nicht wundern, wenn dieses Statement noch folgt.

Apple Ios 18 Dark Header

Apple iOS 18.4 kommt mit einer wichtigen Neuerung für Smart Home

Apple testet aktuell die Beta für iOS 18.4 mit Entwicklern und dürfte diese Woche die öffentliche Beta nachreichen. Es ist…

24. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Anton 👋
    sagt am

    Gruselig-Peinlich. Tatsächlich habe ich aus Ärger und vor Wut über diese Arschkriecherei alle meine Apple-Produkte (nach sehr vielen jahren treuer Nutzung) verkauft; alle Services gekündigt. Ebenso alles von Meta geschlossen und von Google nur noch das absolut Nötigste. Auch wenn es die nicht juckt, mir gibt es ein besseres Gefühl.

    Antworten
    1. Newt 🎖
      sagt am zu Anton ⇡

      Wenn du auch Windows nicht mehr nutzen möchtest, dann hilft dir der https://distrochooser.de/ und der distrowatch.com
      Gleichzeitig gibt es auf Youtube viele Videos in Deutsch und Englisch.

      Antworten
    2. Tom 💎
      sagt am zu Anton ⇡

      Peinlich finde ich höchstens deinen Kommentar. Dass Apple strategisch agiert, kann man ihnen wohl kaum zum Vorwurf machen. Inwiefern dich das betroffen soll, dass du deswegen deine Produkte verkaufen müsstest, ist dein ganz großes Geheimnis. Eine rationale Erklärung gibt es dafür keine. Du bist entweder glücklich mit den Produkten oder nicht. Das ändert sich dadurch nicht im Geringsten.

      Antworten
      1. Newt 🎖
        sagt am zu Tom ⇡

        Apple hat im Wahlkampf bei Trump lobbyiert, damit er seinen Fokus auf die böse EU setzt. Die hatten Erfolg, aber die Trump Berater wissen natürlich, dass die EU und deren Markt sehr mächtig sind und deren Gegenzölle ihnen auch sehr weh tun werden.
        Er wollte gegen die EU Zölle verhängen, hat es aber bisher nicht gemacht. Nun sagt er, dass jedes Land, was Big Tech besteuert, Zölle abbekommen wird. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-21/trump-eyes-tariffs-to-counter-digital-taxes-despised-by-big-tech

        Wenn du wirklich denkst, dass Apple und deren Hass auf die EU uns alle nicht betreffen, dann bist du, in meinen Augen, naiv.

        Antworten
      2. hunk 🌟
        sagt am zu Tom ⇡

        Danke das gleiche habe ich auch gedacht

        Antworten
      3. Thomas 💎
        sagt am zu Tom ⇡

        Strategisch agieren ist hier wohl der Euphemismus für Arschkriechen.

        Antworten
    3. Marc-Oliver Schmidt 🌟
      sagt am zu Anton ⇡

      Es kriechen alle, wenn auch nicht gleich tief. Apple ist aber immer ganz ganz vorne mit dabei. 😜 Geld steht leider häufig über Moral und Werten.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Apple investiert in US-Markt: Die Angst vor der Trump-Regierung
Weitere Neuigkeiten
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität