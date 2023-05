Apple iOS 16.5 ist da: Das steckt im neuen Update

Apple testet seit einigen Wochen eine neue Version von iOS und bevor wir uns mit iOS 17 in ein paar Tagen beschäftigen, gibt es noch die letzten größeren Updates für iOS. Ab sofort steht iOS 16.5 bereit, was etwas kleiner als iOS 16.4 ausfällt.

Neben den üblichen Optimierungen und Fehlerkorrekturen gibt es mit dem Update ein neues Pride-Wallpaper für die neue Pride-Edition der Apple Watch und noch ein paar Funktionen (für News), die für uns in Deutschland nicht so relevant sind.

Neben iOS 16.5 steht ab sofort auch watchOS 9.5 parat, was dann ebenfalls ein neues Watchface mitbringt und iPadOS 16.5 und macOS 13.4 gibt es auch. Es ist also einer dieser Abende, an denen man das Apple-Ökosystem aktualisieren kann.

Apple iOS 16.5 Changelog

Ein neues Pride Celebration Hintergrundbild für den Sperrbildschirm, um die LGBTQ+ Gemeinschaft und Kultur zu ehren

Die Registerkarte „Sport“ in Apple News bietet einfachen Zugriff auf Berichte, Ergebnisse, Tabellen und mehr für die Teams und Ligen, die du verfolgst

Die Spielstands- und Spielplankarten von „Mein Sport“ in Apple News führen dich direkt zu den Spielseiten, auf denen du weitere Details zu bestimmten Spielen findest

Behebt ein Problem, bei dem Spotlight möglicherweise nicht mehr reagiert

Behebt ein Problem, bei dem Podcasts in CarPlay möglicherweise keine Inhalte laden

Behebt ein Problem, bei dem die Einstellungen für die Bildschirmzeit möglicherweise zurückgesetzt oder nicht mit allen Geräten synchronisiert werden

Das Apple iPhone 15 bekommt eine bessere Kamera Apple optimiert die Kamera des iPhones zwar jedes Jahr, aber letztes Jahr gab es beim iPhone 14 Pro (Max) auch mal wieder einen Megapixel-Sprung, was man echt nicht oft macht. […]15. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->