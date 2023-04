Apple wirft mit iOS 17 einige iPhones aus dem Update-Zyklus

In ziemlich genau zwei Monaten werden wir iOS 17 im Rahmen der Apple WWDC 2023 sehen, die entsprechende Keynote findet am 5. Juni statt. Das Update fällt wohl etwas größer als erwartet aus, aber einige müssen darauf verzichten.

Apple iPhone X bekommt kein iOS 17

Laut MacRumors wird Apple in diesem Jahr das iPhone X und iPhone 8 (Plus) aus dem Update-Zyklus werfen, die kommenden iOS 16-Versionen werden also die letzten Updates sein. Die iPhones von 2017 sind ab sofort nicht mehr dabei.

Das passt und wundert mich nicht, immerhin haben diese iPhones dann ihre 5 Jahre Support bekommen. Apple garantiert sowas zwar nicht und nennt auch nie eine Zahl, aber 5 Jahre sind der Standard – manchmal sind es auch 6 Jahre.

Mit iPadOS 17 wird wohl die erste Generation des iPad Pro mit 12,9 Zoll (2015) und mit 9,7 Zoll (2016) nicht mehr dabei sein, bisher hat Apple hier alle Modelle versorgt und so langsam ist Schluss. Das iPad der 5. Generation von 2017 ist auch raus.

Die iPhone-Nachfrage weiter steigern

Dieser Schritt kommt zwar nicht unerwartet, aber wie gesagt, Apple spendiert auch hin und wieder 6 Jahre bei den Updates. Ich vermute, dass Apple so aber einen zusätzlichen Anreiz für ein paar iPhone-Upgrades im Herbst schaffen möchte.

Das iPhone X war ein sehr großer Schritt damals, abgesehen von der aus heutigen Sicht schlechten Kamera, kann man damit noch sehr gut leben. So überlegen sich mit Sicherheit mehr Menschen, ob sie sich ein neues iPhone 15 (Pro) gönnen.

