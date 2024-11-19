Firmware und OS

Apple iOS 18.1.1 ist da: Ein unerwartetes Update

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Apple Ios 18 Dark Header

Apple hat soeben iOS 18.1.1 veröffentlicht, womit ich nicht mehr gerechnet hätte, da ja schon in wenigen Tagen (am 9. Dezember) mit iOS 18.2 in finaler Version zu rechnen ist.

Aber Apple spricht hier von einem Update mit „wichtigen Sicherheitskorrekturen“ und es „wird allen Benutzer:innen empfohlen“. Es sollte euch auch direkt angeboten werden.

Neben iOS 18.1.1 gibt es auch iPadOS 18.1.1 und macOS 15.1.1, nur watchOS 11.1.1 scheint nicht dabei zu sein. Noch mehr Details zur Sicherheitslücke gibt es hier.


Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tom 💎
    sagt am

    Und was genau soll an diesem Update jetzt „unerwartet“ sein? Wenn es ein wichtiges Sicherheits-Update ist, ist es alternativlos, das so schnell wie möglich auszuliefern. Sicherheits-Updates sind logischerweise nie an feste Release-Termine gebunden und ob „bald“ (auch erst in ein paar Wochen!) ein Update geplant ist, ist dafür völlig irrelevant. Selbst, wenn es für kommende Woche geplant wäre, wäre das kein Argument zum Zurückhalten eines wichtigen Sicherheits-Updates. An dem Update ist also absolut nichts Überraschendes. Außer vielleicht, man findet es überraschend, dass es Sicherheitslücken in Software gibt, was aber normal ist.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Tom ⇡

      Man kann es auch ein bisschen übertreiben mit einer Analyse. Es ist einfach ein Update, was außer der Reihe fällig wurde, mit dem niemand gerechnet hatte. Wenn du es erwartet hast, dann ist ja okay. Aber vermutlich hat das nicht jeder.

      Antworten
  2. P45 💎
    sagt am

    Danke für den Tipp, gleich mal installiert…

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Firmware und OS / ...
Weitere Neuigkeiten
Metal Gear Solid Delta Headerbild
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Launch-Trailer veröffentlicht
in Gaming
Silent Hill F Headerbild
Silent Hill f: Gruseliger Story-Trailer gewährt Einblicke in das Game
in Gaming
Routine: 13 Jahre nach der Ankündigung steht der Releasetermin fest
in Gaming
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Neuer Trailer veröffentlicht
in Gaming
Nothing startet Back to School-Aktion für Smartphones und Audioprodukte
in Schnäppchen
Google Pixel Tablet Querformat
Pixel Tablet: Google stellt die Tablet-Entwicklung erneut ein
in Tablets
Dreame stellt H15 Pro FoamWash und H15S vor
in Smart Home
Samsung stellt Galaxy Tab S10 Lite vor – startet bei 399 Euro
in Tablets
Hue Bridge Pro wird 50 % teurer als das Vorgängermodell
in Smart Home
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife | Update