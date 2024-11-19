Apple iOS 18.1.1 ist da: Ein unerwartetes Update
Apple hat soeben iOS 18.1.1 veröffentlicht, womit ich nicht mehr gerechnet hätte, da ja schon in wenigen Tagen (am 9. Dezember) mit iOS 18.2 in finaler Version zu rechnen ist.
Aber Apple spricht hier von einem Update mit „wichtigen Sicherheitskorrekturen“ und es „wird allen Benutzer:innen empfohlen“. Es sollte euch auch direkt angeboten werden.
Neben iOS 18.1.1 gibt es auch iPadOS 18.1.1 und macOS 15.1.1, nur watchOS 11.1.1 scheint nicht dabei zu sein. Noch mehr Details zur Sicherheitslücke gibt es hier.
Fehler melden3 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Und was genau soll an diesem Update jetzt „unerwartet“ sein? Wenn es ein wichtiges Sicherheits-Update ist, ist es alternativlos, das so schnell wie möglich auszuliefern. Sicherheits-Updates sind logischerweise nie an feste Release-Termine gebunden und ob „bald“ (auch erst in ein paar Wochen!) ein Update geplant ist, ist dafür völlig irrelevant. Selbst, wenn es für kommende Woche geplant wäre, wäre das kein Argument zum Zurückhalten eines wichtigen Sicherheits-Updates. An dem Update ist also absolut nichts Überraschendes. Außer vielleicht, man findet es überraschend, dass es Sicherheitslücken in Software gibt, was aber normal ist.
Man kann es auch ein bisschen übertreiben mit einer Analyse. Es ist einfach ein Update, was außer der Reihe fällig wurde, mit dem niemand gerechnet hatte. Wenn du es erwartet hast, dann ist ja okay. Aber vermutlich hat das nicht jeder.
Danke für den Tipp, gleich mal installiert…