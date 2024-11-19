Apple iOS 18.1.1 ist da: Ein unerwartetes Update

Apple hat soeben iOS 18.1.1 veröffentlicht, womit ich nicht mehr gerechnet hätte, da ja schon in wenigen Tagen (am 9. Dezember) mit iOS 18.2 in finaler Version zu rechnen ist.

Aber Apple spricht hier von einem Update mit „wichtigen Sicherheitskorrekturen“ und es „wird allen Benutzer:innen empfohlen“. Es sollte euch auch direkt angeboten werden.

Neben iOS 18.1.1 gibt es auch iPadOS 18.1.1 und macOS 15.1.1, nur watchOS 11.1.1 scheint nicht dabei zu sein. Noch mehr Details zur Sicherheitslücke gibt es hier.