Apple iOS 18.1 kommt mit Alternativen für Apple Pay
Die EU verlangt von Apple, dass man sich für Alternativen für Apple Pay öffnet und es ist bereits bekannt, dass man sich einigen konnte. Aber der Schritt wird noch dauern.
Apple hat heute bestätigt, dass man die NFC-Schnittstelle erst mit iOS 18.1 öffnet, die Beta dafür läuft bereits. Release dürfte dann vermutlich gegen Ende Oktober sein.
Entwickler müssen dann nicht mehr das Apple Wallet und Apple Pay nutzen, sie dürfen ihre eigenen Apps anbieten. Die Volksbanken wollen diesen Weg gehen.
Ab iOS 18.1 können Entwickler kontaktlose NFC-Transaktionen mit dem Secure Element in ihren eigenen Apps auf dem iPhone anbieten, unabhängig von Apple Pay und Apple Wallet. Mit den neuen NFC- und SE-APIs (Secure Element) können Entwickler kontaktlose In-App-Transaktionen für Zahlungen in Geschäften, Autoschlüssel, geschlossene Verkehrsmittel, Firmenausweise, Studentenausweise, Hausschlüssel, Hotelschlüssel, Treue- und Bonuskarten von Händlern und Veranstaltungstickets anbieten.
Ich hoffe die ING wird zu bequem dafür sein. Ich persönlich habe keinen Bock darauf. Apple Pay funktioniert, fertig.
Die Sparkassen haben es doch auch fertig gebracht den Girokarte auf Apple Pay verfügbar zu machen.
So sehr ich den Wunsch nach eigenständigen und vor allem unabhängigen Lösungen nachvollziehen und verstehen kann.
Für mich wäre das nix. Dann lieber die Karte ans Lesegerät halten.
Ich verstehe nicht wirklich die Logik dahinter. Bereits jetzt zahle ich doch über meine Bank, indem ich meine Karte mit Apple Pay verknüpfe, also ist die Schnittstelle doch bereits offen. Wieso muss man jetzt etwas separates entwickeln. Beim Appstore war es ja noch nachvollziehbar, aber hier verstehe ich die EU nicht.
Verstehen tue ich die EU schon. Bei der Öffnung der NFC Schnittstelle am iPhone geht es ja nicht nur um Apple Pay.
Da ist der Artikel vom Oliver leider zu sehr auf Apple Pay fixiert. Es geht in der Summer eben um mehr. Unter anderem sein iPhone als Autoschlüssel oder Hotelschlüssel verwenden zu können und das nicht in der von Apple vorgegeben Umgebung (Wallet), sondern mit eigenen Apps.
Das was Christian erwähnt ist auch schon alles möglich, es geht in erster Linie um Gebühren, die bei Apple Pay entstehen. Die VR-Banken umgehen diese, wenn sie die Girocard nur über ihre App anbieten. Wobei Apple für die Nutzung auch Geld haben möchte, wie bei den Alternativen für die App Stores. Komplett kostenlos ist es also nicht, aber günstiger und damit entsteht mehr Konkurrenz.
Der Hintergrund ist der. dass Apple bei ApplePay noch als Mittler involviert ist und einem gewissen Anteil des Umsatzes erhält. Du hast somit momentan nicht die Wahl, da Apple sich immer dazwischen schaltet.
Für wie wahrscheinlich hälst du es, dass Banken dann funktionierendes Apple Pay gegen ihre eigenen Lösungen tauschen? Wäre für mich ein wenig der Supergau. :-/
Ich hoffe, dass meine Anbieter das nicht machen werden, sehe das ähnlich, da ich nicht einmal via Smartphone, sondern via Watch zahle und das soweit ich weiß nicht möglich sein wird mit dieser neuen Lösung.
Sparkassen und Genossenschaftsbanken werden garantiert darauf schwenken, Genossenschaftler haben das auch schon angekündigt. Die sparen sich dadurch Millionen pro Jahr.
Und bei Android funktioniert das Bezahlen auch schon seit Jahren einfach, teilweise auch reibungsloser als mit Apple Pay und Face ID
Das Problem ist m.E., dass zwar das Bezahlen mit dem Smartphone auch ohne Google Pay oder Apple Pay funktioniert, das Zahlen via SmartWatch aber davon ausgenommen ist. Warum weiß ich aber nicht.