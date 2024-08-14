Apple iOS 18.1 kommt mit Alternativen für Apple Pay

Die EU verlangt von Apple, dass man sich für Alternativen für Apple Pay öffnet und es ist bereits bekannt, dass man sich einigen konnte. Aber der Schritt wird noch dauern.

Apple hat heute bestätigt, dass man die NFC-Schnittstelle erst mit iOS 18.1 öffnet, die Beta dafür läuft bereits. Release dürfte dann vermutlich gegen Ende Oktober sein.

Entwickler müssen dann nicht mehr das Apple Wallet und Apple Pay nutzen, sie dürfen ihre eigenen Apps anbieten. Die Volksbanken wollen diesen Weg gehen.