Apple iOS 18.2 liefert Hinweis für neue Akku-Funktion

Apple veröffentlichte diese Woche eine neue Beta von iOS 18.2 und diese bringt ein paar Neuerungen mit, über die Apple gerne spricht. Doch es gibt noch mehr, denn Apple spricht nicht immer über alle Neuerungen und reicht Funktionen später nach.

Die zweite Beta kann zum Beispiel schon mehr, als die erste Beta von iOS 18.2. Und falls der Fund von 9TO5Mac zutrifft, dann wird Apple bis zu finalen Version, die am 2. Dezember für alle Nutzer erscheinen dürfte, noch eine Neuerung geplant haben.

Apple plant „intelligente Akkuanzeige“

In der Beta von iOS 18.2 gibt es eine neue Funktion, die sich „BatteryIntelligence“ nennt und bisher noch nicht aktiv ist. Vielleicht wird sie Teil der Apple Intelligence, das müssen wir abwarten. Die Quelle verrät auch, was uns hier wohl erwarten wird.

Aktiviert man die „intelligente Akkuanzeige“, dann verrät euch euer iPhone, wie lange es noch benötigt, bis es komplett aufgeladen ist. Basis für die Kalkulation sind der Akkustand und die Ladegeschwindigkeit. Das könnte einige interessieren.

Doch die Quelle spricht auch davon, dass die Funktion noch nicht fertig ist und zu einem späteren Zeitpunkt kommen könnte, vielleicht auch erst mit iOS 18.3 oder iOS 18.4. Ich vermute, dass Apple bis zur finalen Version der Apple Intelligence im April 2025 noch ein paar neue Funktionen hat, die bisher nicht gezeigt wurden.