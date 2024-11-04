Apple iOS 18.2 kommt früher: Datum für das Update

Apple bestätigte bereits, dass wir iOS 18.2 im Dezember sehen werden, nannte aber noch kein konkretes Datum für das Update. Mit Blick auf die letzten Jahre habe ich den 9. Dezember in den Raum geworfen, der 16. Dezember wäre auch eine Option. In diesem Jahr kommt das Update aber früher, so Mark Gurman.

Apple iOS 18.2: Das mögliche Datum

Apple peilt die erste Woche im Dezember an, so die Quelle. Falls das stimmt und es keine Probleme in der Beta gibt, dann dürfte iOS 18.2 am 2. Dezember kommen. Apple veröffentlicht solche Updates aktuell jedenfalls gerne an einem Montag.

Die Beta kam übrigens auch etwas früher, als erwartet, Apple scheint also langsam ein bisschen Druck zu machen, denn die Apple Intelligence ist das Highlight beim Marketing und bisher weder vollständig noch beeindruckend und auch nicht fertig.

Mit iOS 18.2 kommen weitere KI-Funktionen dazu, mit iOS 18.3 ebenfalls und mit iOS 18.4 steht dann im April die finale Version der Apple Intelligence an. Mit Ende der Betaphase soll die Apple Intelligence dann auch hier in Deutschland starten.

Apple iOS 18.2: Neue Mail-App ist dabei

Doch das dauert noch, mit iOS 18.2 kommt noch mehr, wie die neue Mail-App, die bereits für iOS 18 angekündigt wurde, es wird erstmals andere Browser-Engines geben und womöglich auch neue Emoji, vielleicht gibt es die auch erst mit iOS 18.3.