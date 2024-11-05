Apple iOS 18.2 bekommt drei spannende Neuerungen

Apple hat diese Woche die zweite Beta für iOS 18.2 veröffentlicht, welches wohl am 2. Dezember als finale Version für alle kommt. Mit dieser gibt es nicht nur die sonst üblichen Optimierungen, sondern auch einen ganzen Schwung an Neuerungen.

Apple iOS 18.2: ChatGPT als Abo buchen

Fangen wir mit der an, die für uns erst im April 2025 relevant wird, die ich aber sehr spannend finde. Einige haben sich ja gefragt, wie Apple mit der Apple Intelligence mal Geld verdienen möchte. Man bietet Abos für andere Dienste wie ChatGPT an.

Über die Einstellungen kann man direkt ein Abo für ChatGPT Plus buchen und man darf davon ausgehen, dass Apple die übliche Provision für Verkäufe bekommt. Ein Deal mit OpenAI wäre auch möglich, kostenlos wird man das aber nicht anbieten.

Apple iOS 18.2: Position der AirTags teilen

Darüber hinaus kann man die Position eines AirTags mit dem Update kurz mit einem Mitarbeiter einer Fluggesellschaft teilen, die dann euren Koffer lokalisieren können. Das geht natürlich auch mit anderen Unternehmen oder Personen laut Apple.

In der „Wo ist?“-App könnt ihr einen Link erstellen, den ihr mit anderen teilt und die so auch sehen, wo euer AirTag gerade ist. Falls die andere Person kein Gerät von Apple besitzt, dann wird die Position im Browser angezeigt. Finde ich praktisch.

Apple iOS 18.2: Kamerasteuerung wird besser

Die für mich beste Neuerung ist aber eine, die Apple mit der iPhone 16-Reihe vor ein paar Wochen angekündigt hat und die erst jetzt kommt. Bei der Kamerataste kann man jetzt leicht drücken und damit fokussieren, das ging bisher noch nicht.

Ich benötige die ganzen Spielereien der Kamerasteuerung nicht und habe sie auch deaktiviert, das werde ich dann aber direkt aktivieren. Fokussieren, auslösen, mehr muss so eine Taste für mich nicht können. Mit iOS 18.2 wird das endlich möglich.