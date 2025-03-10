Firmware und OS

Apple iOS 18.3.2 kommt: Wichtiges Update steht an

Apple Ios 18 Dark Header

Apple arbeitet zwar gerade mit Hochdruck an iOS 18.4, aber das große Update steht erst Anfang April an. Laut MacRumors, die bei solchen Dingen in letzter Zeit sehr zuverlässig waren, erwartet und vorher aber noch ein sehr wichtiges Update.

Nach iOS 18.3.1 bekommen wir noch ein Punkt-Punkt-Update, und zwar soll bald iOS 18.3.2 erscheinen. Details zum Update gibt es bisher noch keine, aber wenn Apple diese zwischen den großen Updates nachreicht, dann sind sie oft wichtig.

Es ist davon auszugehen, dass Apple eine kritischer Sicherheitslücke (oder auch mehrere) gefunden hat und diese direkt schließen möchte. Vielleicht gibt es auch größere Bugs. Neue Funktionen gibt es mit solchen Updates aber in der Regel nicht.

  1. Max Mustermann 🍀
    sagt am

    Jetzt kann sich Schwuchow freuen: Gurman kündigt großes Redesign für alle Apple OS an. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-10/apple-readies-dramatic-design-overhauls-for-ios-19-ipados-19-and-macos-16

