Apple hat jetzt ein gewaltiges Siri-Problem

Die Apple Intelligence startet in etwa einem Monat, aber das, was wir bekommen, ist noch nicht die finale Version, die vor bald einem Jahr angekündigt wurde. Es gibt ein paar nette KI-Tricks, aber die wichtige Verbesserung bereitet große Probleme.

Apple gab am Freitagabend bekannt (Zeitpunkt für sehr schlechte Nachrichten), dass die optimierte Version von Siri nicht mit iOS 18.4 und auch nicht mit iOS 18.5 im Mai kommen wird, sie kommt erst 2026. Also vielleicht sogar erst mit iOS 20.

Apple: Interne Kritik an Siri wächst

Intern gibt es mittlerweile einige Stimmen, so Mark Gurman von Bloomberg, die darüber nachdenken, ob man mit Siri komplett neu starten soll, weil der Dienst so massive Probleme bereitet. Und die Version von Siri, die 2026 kommt, ist noch lange nicht das „neue Siri“, das steht sogar erst irgendwann für 2027 im Raum.

Apple rennt im KI-Wettrennen also hinterher und das hat ernste Folgen für das Lineup, denn im März wollte man einst den neuen Speaker mit Display zeigen. Der setzt jedoch auf das bessere Siri, welches jetzt erst 2026 kommt. Laut Quelle wurde das Produkt weiter verschoben und wird womöglich 2025 nicht mehr gezeigt.

Mit iOS 19 soll es in diesem Jahr auch nicht wirklich neue KI-Funktionen geben, die Arbeiten an der Version für iOS 18 haben zu viele Ressourcen benötigt. Apple will ein paar Funktionen der Apple Intelligence wohl auf Drittanbieter-Apps ausweiten.

Die Apple Intelligence startet also fast ein Jahr nach der Ankündigung, sie startet unfertig, das wichtigste Feature kommt erst 2026, der große Neustart der Speaker, die auf ein Display setzen, verzögert sich und iOS 19 bringt nicht viel Neues mit.

Apple: Marketing setzt voll auf AI

Dabei wirbt Apple seit einem halben Jahr mit der Apple Intelligence und bei fast jedem Produkt auf der aktuellen Startseite findet man den Zusatz „Entwickelt für Apple Intelligence“. Die Marketingabteilung hat sich voll auf die neue KI von Apple fokussiert, doch das Produktteam kann nicht liefern, was Apple versprochen hat.

Hinzu kommen Meldungen, dass neue Funktionen der Apple Intelligence schon wieder neue Hardware benötigen, denn ab Herbst kommen erste iPhones mit 12 GB RAM. Es könnte also eine ähnliche Situation wie beim iPhone 15 entstehen, welches die neue Apple Intelligence gar nicht erst bekommt, da es nur 6 GB RAM besitzt.

Sehen wir beim Thema „KI“ das erste Mal eine Disruption, die Apple verpasst und bei der man abgehängt wird? Es gibt auch immer mehr Stimmen, die der Meinung sind, dass sich Apple, wie bei Siri damals, einfach die Technik einkaufen sollte.

Das wäre bei einem Chatbot zum aktuellen Zeitpunkt zwar sehr teuer, aber Apple hätte die nötigen Mittel und es zeigt sich, dass man es selbst nicht hinbekommt. Jedenfalls nicht so, wie man sich das vorgestellt und es offiziell angekündigt hat.

Auf der deutschen Produktseite verspricht Apple bei der Apple Intelligence, dass ab April „der Beginn einer neuen Ära für Siri“ startet. Doch es sieht so aus, als ob diese neue Ära erst 2027 kommt und auch das scheint derzeit noch nicht wirklich sicher.