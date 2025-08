Apple Intelligence kommt im April nach Deutschland

Apple hat schon bestätigt, dass die Apple Intelligence ab 2025 Deutsch lernt, aber man schwieg weiterhin zum Stand in der EU. Kommt die KI jetzt? Kommt sie nicht? Kommt sie später? Jetzt gibt es eine Antwort, denn im April geht es offiziell los.

In iOS 18.1 fehlt die Apple Intelligence weiterhin bei uns, was auch bei iOS 18.2 und Co. so bleiben wird. Es sei denn, man nutzt macOS, dann funktioniert das auch schon jetzt. Ab April geht es dann mit dem iPhone und iPad in der EU los, so Apple.

Mark Gurman hat schon vor ein paar Monaten verraten, dass die finale Version der Apple Intelligence wohl im Frühjahr 2025 mit iOS 18.4 ansteht und das scheint der globale Startschuss zu sein. Ich habe mir schon gedacht, dass Apple keine andere Wahl hat. Die deutsche Sprache soll laut Apple übrigens auch im April kommen.

Im April werden die Apple Intelligence Features für Nutzer:innen von iPhone und iPad in der EU eingeführt. Dazu gehören viele der Kernfunktionen von Apple Intelligence, darunter Schreibwerkzeuge, Genmoji, ein überarbeitetes Siri mit besserem Sprachverständnis, ChatGPT Integration und vieles mehr.

Video: Apple iPhone 16 Pro erster Monat

-->