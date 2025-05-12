Apple iOS 18.5 ist da: Das steckt im neuen Update

Apple hat heute wie erwartet iOS 18.5 veröffentlicht und neben einem Update für das iPhone, wurden auch andere Reihen aktualisiert, wie das iPad, die Watch oder der TV. Schaut also direkt auf euren Geräten nach, die Updates sind schon da.

Doch was ändert sich beim iPhone? Gar nicht so viel, wir bewegen uns immerhin auf das Ende von iOS 18 zu und in weniger als einem Monat kommt iOS 19 als erste Beta. Mit iOS 18.5 gibt es jetzt wieder ein neues Pride-Wallpaper (und Zifferblatt).

Darüber hinaus kann man sich jetzt benachrichtigen lassen, wenn der Screen Time Passcode auf dem Gerät eines Kindes verwendet wird. Es gibt noch ein paar kleine Neuerungen und Änderungen und wie immer hat Apple die Stabilität verbessert.

In den nächsten Tagen dürfte die erste Beta von iOS 18.6 kommen, vielleicht auch schon das letzte Update vor iOS 19 im Herbst. Ich hoffe nur, dass iOS 18.5 wieder stabiler läuft, denn die letzte Version (also iOS 18.4) lief bei mir leider nicht so rund.

Apple iOS 18.5 Changelog