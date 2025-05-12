Apple iPhone: Großer Sprung zum Jubiläum geplant

Mit dem iPhone X fokussierte sich Apple auf ein sehr „rundes“ Erlebnis zum 10. Jubiläum des iPhones und wollte eine weiche Optik, bei der Display, Rahmen und Rückseite ohne große Übergänge ineinander übergehen. Doch mit dem iPhone 12 verabschiedete man sich von diesem Ansatz und wählte ein eher kantiges Design.

In den Jahren danach hat Apple hier nachgebessert, das aktuelle iPhone 16 Pro ist zwar noch flach an den Seiten, aber die Übergänge sind deutlich weicher. Mit dem 20. Jubiläum könnten wir wieder eine etwas rundere Optik bekommen, wenn man Mark Gurman von Bloomberg glaubt. Für 2027 ist wohl ein neues Design geplant.

Apple iPhone wird wieder „gebogener“

Für das 20. Jubiläum soll es ein iPhone geben, welches eine „gebogene“ Optik hat und vor allem aus Glas besteht. Es ist unklar, aus welchem Material der Rahmen ist, es würde mich doch stark wundern, wenn Apple hier Glas wählt. Dieses iPhone soll laut Quelle auch keine Aussparungen auf dem Display auf der Frontseite haben.

Die Idee, die Apple mit dem iPhone X in Ansätzen verfolgte, könnte also mit dem iPhone XX in zwei Jahren realisiert werden. Stellt sich nur die Frage, wie man eine schöne Optik für die Kamera hinbekommt, denn der Buckel wird immer größer und 2027 wird das nicht besser sein. Das könnte diese „cleane“ Optik auch zerstören.