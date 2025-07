Apple iOS 18 geht in die nächste Testphase

Apple präsentierte uns im Juni erstmals iOS 18 und schickte auch direkt eine Beta für Entwickler ins Rennen. Da besserte man mit der Zeit nach, gab aber an, dass die Public Beta später kommt. Diese Woche gab es den offiziellen Startschuss dafür.

Man kann zwar mittlerweile auch ohne Entwickler-Account die Entwickler-Beta bei Apple testen, aber viele haben sicher die erste Public Beta abgewartet, weil es die dritte Entwickler-Beta ist und da schon viele Fehler von Apple beseitigt wurden.

Was aber noch fehlt, ist die Apple Intelligence, die erst im Herbst als Beta startet und das vermutlich auch nicht in der EU. Das wichtigste und größte Feature von iOS 18 ist also noch nicht bereit für die große Bühne. Es gibt allerdings noch mehr.

Neben iOS 18 gibt es auch die Public Beta von iPadOS 18, von watchOS 11, von macOS 15 und tvOS 18 ist auch mit dabei. Weitere Details gibt es auf der Beta-Seite von Apple und eine Übersicht der iOS 18-Funktionen gibt es auch bei Apple.

