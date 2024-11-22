Apple iOS 19 bekommt endlich ein besseres Siri

Siri war einer der ersten Dienste dieser Art, ist in der heutigen Zeit aber weit hinter Diensten wie ChatGPT oder Google Gemini. Bei der Apple Intelligence setzt Apple daher sogar auf die Konkurrenz. Das kann aber kein dauerhafter Zustand bleiben.

Laut Mark Gurman von Bloomberg arbeitet Apple allerdings an einer Lösung und möchte endlich ein besseres Siri bieten, was mit ChatGPT und Co. mithalten kann. Das Projekt ist intern als „LLM Siri“ bekannt, LLM steht für Large Language Model.

Apple: Neues Siri kommt Anfang 2026

Apple könnte das neue Siri bereits 2025 ankündigen, so die Quelle, womöglich im Rahmen der WWDC 2025 im Sommer, aber ein Launch ist erst für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Das neue Siri soll ein Jahr nach der Apple Intelligence kommen.

Die neue Version soll einen besser verstehen, komplexere Aufgaben erledigen und mehr Möglichkeiten mitbringen, es ist eben ein richtiges LLM, welches tief in iOS (vermutlich kommt das neue Siri mit iOS 19.4 im Frühjahr 2026) integriert wird.

Apple: Smart Home-Offensive ab 2025

Ein Schritt, der längst überfällig ist und mit dem ich schon bei der Apple Intelligence gerechnet hätte. Vielleicht war das auch geplant, aber Siri noch nicht fertig. Oder man hat die Apple Intelligence vorgezogen, damit man endlich etwas mit KI hat.

Wie dem auch sei, es steht eine neue Smart Home-Offensive mit Display-Speakern bei Apple an, da muss dann auch ein besseres Siri her. Nur schade, dass das neue Siri, welches hoffentlich auch nach Deutschland kommt, noch so lange dauert.