Apple Intelligence: Besseres Siri kommt erst 2026
Apple hat für 2027 eine ganz neue Version von Siri in Planung, so heißt es jedenfalls seit einer Weile. Doch mit der Apple Intelligence sollte Siri immerhin etwas besser werden.
Es hat sich schon angedeutet, dass diese Version von Siri, die zum Beispiel die Inhalte auf eurem iPhone analysieren kann, nicht mit iOS 18.4 sondern iOS 18.5 im Mai kommt.
Das wird nicht passieren, so Apple, es geht erst 2026 los. Diese Nachricht hat man heute (übrigens an einem Freitagabend und nur bei Daring Fireball) offiziell mitgeteilt.
Die Apple Intelligence macht mehr Probleme, als erwartet. Sie startet fast ein Jahr nach ihrer Ankündigung und ein wichtiges Festure kommt sogar deutlich später..
Siri hilft unseren Nutzern, das zu finden, was sie brauchen, und Dinge schnell zu erledigen. In den letzten sechs Monaten haben wir Siri konversationsfähiger gemacht, neue Funktionen wie die Eingabe in Siri und Produktwissen eingeführt und eine Integration mit ChatGPT hinzugefügt. Wir haben auch an einer stärker personalisierten Siri gearbeitet, die mehr über Ihren persönlichen Kontext weiß und in der Lage ist, innerhalb Ihrer Apps und appübergreifend Maßnahmen für Sie zu ergreifen. Es wird länger dauern, als wir dachten, um diese Funktionen bereitzustellen, und wir gehen davon aus, dass wir sie im kommenden Jahr einführen werden.
Bezahlen durften die Kunden die versprochenen Funktionen aber bereits. Könnte man also auch als Betrug bezeichnen, oder gibt es für Käufer Rückvergütungen?