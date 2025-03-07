Apple Intelligence: Besseres Siri kommt erst 2026

Apple hat für 2027 eine ganz neue Version von Siri in Planung, so heißt es jedenfalls seit einer Weile. Doch mit der Apple Intelligence sollte Siri immerhin etwas besser werden.

Es hat sich schon angedeutet, dass diese Version von Siri, die zum Beispiel die Inhalte auf eurem iPhone analysieren kann, nicht mit iOS 18.4 sondern iOS 18.5 im Mai kommt.

Das wird nicht passieren, so Apple, es geht erst 2026 los. Diese Nachricht hat man heute (übrigens an einem Freitagabend und nur bei Daring Fireball) offiziell mitgeteilt.

Die Apple Intelligence macht mehr Probleme, als erwartet. Sie startet fast ein Jahr nach ihrer Ankündigung und ein wichtiges Festure kommt sogar deutlich später..