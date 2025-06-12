Apple iOS 26 ist ein gutes Beispiel für die neue Ära bei Updates

Die Zeiten, in denen alle Nutzer nach ein paar Monaten das mehr oder weniger gleiche Update bekamen, sind vorbei. Das trifft auch auf Android und natürlich auf Android 16 zu, aber vor allem iOS 26 für das iPhone ist ein sehr gutes Beispiel.

Apple: iOS 26 ist nicht gleich iOS 26

Das iPhone 11 bekommt zum Beispiel noch iOS 26, aber es fehlen Funktionen, die man auf der WWDC 2025 aktiv gezeigt hat. Wie der 3D-Effekt für Fotos auf dem Lockscreen, da benötigt es schon ein iPhone 12 oder neuer. Aber es gibt mehr.

Für einen sehr großen Teil der neuen Funktionen benötigt man ein iPhone 15 Pro oder neuer, wie 9TO5Mac herausgefunden hat. Das liegt daran, dass viele Dinge ein Teil der Apple Intelligence sind und diese gibt es eben nicht für ältere iPhones.

Wer ein iPhone 14 Pro von 2022 besitzt, der kann zwar Umfragen bei iMessage erstellen und einen Hintergrund festlegen, Vorschläge für Umfragen oder kreative und neu erstellte Hintergrundbilder gibt es nur, wenn man ein iPhone 15 Pro hat.

Der Blick auf die Produktseite von iOS 26 zeigt zwar das gesamte Bild des Updates, aber im Kleingedruckten ganz am Ende sind die entscheidenden Hinweise für diese Version zu finden. Es ist eine neue Software-Ära, sie sorgt für neue iPhone-Käufer.

Software sorgt für Smartphone-Upgrades

Eine neue Kamera, ein neuer Chip oder ein besseres Display haben nicht mehr den Reiz von früher, da können viele keinen Unterschied zwischen einem iPhone 14 Pro und iPhone 16 Pro feststellen. Es sind oft Details, die nur wir Tech-Medien sehen.

Doch selbst mir fällt es immer schwerer und selbst wenn man den Unterschied bei der Kamera sieht, dann ist er so gering, dass das oft kein Kaufargument ist. Daher setzen Apple, Samsung, Google und Co. mehr auf Software und vor allem auf KI.

Im September bekommen also viele iPhone-Nutzer mit iOS 26 die neue Version, sie wird aber bei vielen ein ganz anderes Erlebnis bieten. Und ich bin mir sicher, dass das Erlebnis von iOS 26 auf einem iPhone 17 (Pro) wieder ein anderes sein wird.