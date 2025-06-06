Kurz vor iOS 26: Apple nennt Zahlen für iOS 18

Apple wird am Montag (mit hoher Wahrscheinlichkeit) iOS 26 und nicht iOS 19 vorstellen, hat aber vor dem großen Update verraten, wie viele Nutzer bereits mit iOS 18 unterwegs sind. Aktuell nutzen 82 Prozent die aktuelle iOS-Version.

Schaut man sich die iPhones der letzten vier Jahre an, dann sind es 88 Prozent und beim iPad und iPadOS 18 liegt der Anteil bei 71 Prozent (bzw. 81 Prozent). Apple konnte die Zahlen im Vergleich zum Februar also doch nochmal gut steigern.

Apple: iOS 18 ist beliebter als iOS 17

Viel spannender finde ich aber immer den Blick auf das letzte Update und da gab es vor ziemlich genau einem Jahr die Zahlen für iOS 17. Da ist iOS 18 beliebter, die Gründe dafür sind allerdings nicht bekannt (kennt Apple sicher auch nicht alle).

Ich gehe aber nicht davon aus, dass es nicht die Apple Intelligence ist, da diese nur auf neuen iPhones (und dem iPhone 15 Pro) verfügbar ist. Meine Vermutung ist der Dark Mode, der sorgte bei mir sogar dafür, dass ich iOS 18 als Beta genutzt habe.

Mal schauen, wie gut die Nutzer dann iOS 26 annehmen, sollte es aber wirklich ein frisches Design geben, dann rechne ich ebenfalls mit einer hohen Adaption, denn eine neue Optik macht eher die Runde bei den ganz „normalen“ iPhone-Nutzern.