Apple iPad mini 8 kommt 2026 mit OLED-Display

2 Kommentare
Apple aktualisiert in diesem Jahr das iPad mini, aber wenn wir ehrlich sind, dann war das kein besonders gutes Upgrade. Der Fokus dürfte aber schon länger auf die nächste Generation gerückt sein, denn 2026 soll ein sehr großer Schritt anstehen.

Apple iPad mini 8 mit OLED-Display

Wir haben vor ein paar Wochen schon gehört, dass das nächste Apple iPad mini ein OLED-Display bekommen wird und Omdia schließt sich dieser Meldung an und wirft diesen Schritt für 2026 in den Raum. Aber es gibt eine schlechte Nachricht.

Während Apple im iPad Pro auf ein hochwertiges OLED-Panel mit 120 Hz setzt, so wird das iPad mini bei 60 Hz bleiben. Das gilt auch für das iPad Air, welches etwa ein Jahr später ein OLED-Display bekommen soll, auch hier gibt es keine 120 Hz.

Der Schritt kommt also, aber Apple hat deutlich schlechtere Panels als bei den Pro-Modellen eingekauft. Diese OLED-Generation soll auch nicht ganz so hell und nicht so langlebig sein. Schade, denn vor allem die 120 Hz hätte ich mir sehr gewünscht.

2 Kommentare

   

  1. hugo 🌀
    sagt am

    Man kann das iPad Mini sonst mit dem 200€ Xiaomi Smartphone verbinden. Dann hat man OLED mit 120 Hz 😂

  2. gork 🎖
    sagt am

    Mhmm ja, ohne 120Hz werde ich auch weiterhin nicht upgraden bzw. dann mal zu Android wechseln. Vielleicht dann 2030 wieder Apple, falls sie bis dahin mal soweit sind

