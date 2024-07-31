Apple iPhone 16: Neuer Leak und neuer WLAN-Standard für Pro-Modelle

In etwas mehr als einem Monat dürfte schon das jährliche September-Event für neue iPhones von Apple anstehen und die Gerüchte nehmen immer weiter zu. Es geht langsam um Details, wie den WLAN-Standard im neuen Apple iPhone 16 Pro.

Da hört man jetzt erneut von DigiTimes, dass wir Wi-Fi 7 bekommen, letztes Jahr gab es ja nur Wi-Fi 6E, obwohl sich Wi-Fi 7 bereits in der Android-Welt etabliert hat. Dieser Schritt wundert also nicht, aber das normale iPhone bleibt bei Wi-Fi 6E.

Apple iPhone 16 als Dummy-Einheit

Beim Apple iPhone 16 steht in diesem Jahr aber ein frisches Design für die Kamera an, welches sehr stark an das Apple iPhone X erinnert. Das haben wir schon öfter gehört und jetzt gibt es die ersten Dummy-Bilder aus China, die das iPhone zeigen.

Hier sehen wir auch die möglichen Farben für 2024, ein normales Weiß ist also auch mal wieder dabei, das haben wir ebenfalls schon gehört. Die finalen Farben werden aber natürlich von den Dummy-Einheiten abweichen, das ist nur ein erster Eindruck.