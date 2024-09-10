Apple iPhone 16 (Pro): Neues MagSafe-Ladegerät lädt schneller

Apple hat ein neues MagSafe-Ladegerät für die iPhone 16-Reihe parat, welches zwar auch mit den alten iPhones (ab iPhone 12) funktioniert, aber mit den neuen Modellen kann dann schneller geladen werden. Es sind bis zu 25 Watt möglich.

Das neue MagSafe-Ladegerät ist mit Qi und Qi2 kompatibel und wer das iPhone 16 oder iPhone 16 Pro mit bis zu 25 Watt laden möchte, der benötigt noch ein Netzteil mit bis zu 30 Watt. Das Netzteil liegt aber nicht im Lieferumfang von Apple dabei.

Es gibt zwei Versionen des neuen MagSafe-Ladegerätes, einmal 1 Meter für 49 Euro und dann noch 2 Meter für 59 Euro. Und man muss auch nicht auf die neuen iPhones am 20. September warten, denn bei Apple ist es ab sofort direkt verfügbar.