Apple iPhone: Feingewebe ist wieder Geschichte

Apple präsentierte mit Feingewebe (FineWoven) letztes Jahr eine Alternative für Leder, die allerdings gar nicht gut bei den Kunden ankam. Ich war daher gespannt, was man sich für dieses Jahr ausdenkt und wurde doch ein bisschen überrascht.

Mit dem iPhone 16 und iPhone 16 Pro gibt es bei Apple nämlich nur noch Silikon und transparente Hüllen. Feingewebe wurde also nicht erneuert und Leder kommt auch nicht zurück, dafür hat Apple noch ein ganz neues Case von Beats eingeführt.

Doch die teure „Highend-Version“ der Hüllen ist weg, es gibt nur noch das „iPhone Feingewebe Wallet mit MagSafe“, aber das sieht für mich so aus, als ob man das nicht einstellen wollte und noch keine Alternative für Feingewebe gefunden hat.

Bei der Apple Watch gibt es das Feingewebe-Band übrigens ebenfalls noch, da hat man sogar drei neue Farben in diesem Jahr eingeführt. Es sieht aber nicht so aus, als ob Feingewebe eine ganz große Zukunft bei Apple hat, denn man wirbt weder mit dem Wallet noch dem Band, ich wette, dass man gerade eine Alternative sucht.

Apple Ios 18 Dark Header

Apple iOS 18 kommt: Das ist das offizielle Datum

Apple hat auf dem heutigen Event das Datum für iOS 18 genannt, denn die Beta ist abgeschlossen und der Release…

9. September 2024 | Jetzt lesen →

