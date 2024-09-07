Apple iPhone 16 Pro soll (indirekt) teurer werden
Das Apple iPhone 15 Pro startet bei 1.199 Euro, das Apple iPhone 16 Pro könnte allerdings bei 1.329 Euro losgehen, denn wie man hört, fällt auch hier die Basis mit 128 GB weg. Diesen Schritt ging Apple letztes Jahr bereits beim iPhone 15 Pro Max.
Dieses iPhone startet bei 1.449 Euro, da es keine 128 GB mehr gibt. Apple scheint also einen kleinen „Trick“ für eine Preiserhöhung zu nutzen, denn im Einkauf ist der Unterschied zwischen 128 GB und 256 GB gering, das dürften ein paar Cents sein.
Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass die Preise gleich bleiben, aber für alle Nutzer, denen 128 GB ausreichen, wird es damit teurer. Und die Gewinnmarge dürfte damit steigen, da Speicher im Einkauf für Apple wie gesagt nicht viel kostet.
Es sollte deutlich teurer werden. Früher war man mit Apple-Geräten etwas besonderes, heute hat sie jeder Dann kann man sich auch gleich eine China-Marke kaufen.
Manche halten sich deswegen nach wie vor für etwas Besonderes. ;) Vielleicht sind sie auch nur besonders ….. .
Warum soll es denn teurer werden? Macht die iPhones für dich nur ein hoher Preis besonders? Das ist aber mehr als fragwürdig und bedenklich!
Die Gewinnmarge ist eh schon exorbitant hoch. Man bezahlt das Gerät, dessen Hardware und Qualität und da stehen sich die Topp-Geräte mit iOS und Android schon lange in nichts mehr nach. Ist doch alles durch die Bank weg Standard und da verkauft mit zu hohen Preisen am Ende gar nix mehr, was Apple und dessen Aktionäre wohl nicht so schmecken dürfte.
Kauf dir halt so ein 2000,- € Fold, dann biste noch was „Besonderes“.
Ist doch bei vielem so. Man bezahlt die Marke, weniger das Produkt.
Deine Probleme möchte ich haben!
Abwarten und 🫖 🍵 trinken.
Als Poweruser mit iMac, iPhones, Apple TV, iPads, AirPods, Apple Watches in der ganzen Familie macht sich ein günstig Android Zugereister wegen ein paar Euro selten hervor.
Wie empfohlen das beste Android Benutzerlebnis mit Google Pixel oder Samsung Galaxy zu erfahren, ist der Wurf Euromäßig auch nicht mehr weit her.
Mann sollte nur wissen, wann, wo und wie ich mir ein iPhone der neuesten Generation ziehe.
Just my 5 Cryptos. 🤣
Zu kryptisch für mich!
einfach nicht kaufen. aber wem erzähle ich das 🤷♀️
Oder halt Angebote bzw. Bundles mit Verträgen abwarten. Aktuell bekommt man z.B. ein iPhone 15 Pro Max mit 512GB mit einem o2 Vertrag über 24 Monaten mit 140GB Datenvolumen monatlich für rund 1370€ Kosten über 2 Jahre.
Wo denn? Ich sehe da eher Preise um das doppelte.
https://www.sparhandy.de/smartphones/apple/iphone-15-pro-max/iphone-15-pro-max-blau-512gb/tarife/o2/mobile-l-boost/mobile-l-boost-vl24-l-boost-oz-oz-sub-0