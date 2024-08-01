Smartphones

Apple iPhone 16 Pro: Zwei mögliche Änderungen bei der Farbauswahl

Apple wird uns in etwas mehr als einem Monat wieder neue iPhones zeigen und die Pro-Reihe bleibt in diesem Jahr bei Titan. Doch Apple wird die Farben für 2024 ein bisschen überarbeiten und wir bekommen wohl auch eine komplett neue Farbe.

Das Blau verschwindet und wir sehen wohl ein Roségold im Stil des Apple iPhone 6s, das ist auf den heutigen Dummy-Bildern noch nicht zu sehen. Dafür sieht das Schwarz eine Ecke dunkler als bei der aktuellen Version des iPhone 15 Pro aus.

Weiß und Natur wirken recht ähnlich, das Schwarz könnte aber dunkler werden, was wir schon einmal gehört haben, und Roségold ist neu. Bedenkt aber auch, dass die Farben von Dummy-Einheiten in der Regel von der Serienversion abweichen.

Apple Iphone 16 Mockup

Apple iPhone 16: Neuer Leak und neuer WLAN-Standard für Pro-Modelle

In etwas mehr als einem Monat dürfte schon das jährliche September-Event für neue iPhones von Apple anstehen und die Gerüchte…

31. Juli 2024 | Jetzt lesen →

