Apple iPhone 16e: Vorbestellungen starten heute

Apple schickt in genau einer Woche ein neues Modell der iPhone 16-Reihe ins Rennen, das iPhone 16e. Es wurde diese Woche angekündigt und kann ab heute (Start am Freitag um 14 Uhr) vorbestellt werden. Und es geht bei 699 Euro los.

Wer mehr Speicher möchte, der zahlt 829 Euro für 256 GB und wem das auch nicht reicht, der bekommt 512 GB für 1.079 Euro. Bei den Farben gibt es nur Schwarz und Weiß und es ist noch unklar, ob Apple mit der Zeit weitere Farben hinzufügen wird.

Apple Iphone 16e Farben

Man muss beim neuen iPhone 16e auf viel verzichten, auf sehr viel. Wäre es etwas günstiger, wie das alte iPhone SE, welches es ersetzt, wäre das sicher wieder ein anderes Thema, aber so kann man von einer Vorbestellung eigentlich nur abraten.

Wer auf die Apple Intelligence verzichten kann, der bekommt ein sonst besseres und günstigeres iPhone 15. Und wer sowieso so viel Geld ausgibt, der kann noch ein paar Euro mehr drauflegen und bekommt das eindeutig bessere iPhone 16.

Apple Iphone 16e Weiss

Es ist eine klassische Upselling-Strategie aus dem Marketing und man soll sich zwar nicht auf Prognosen verlassen, aber in diesem Fall würde es mich schon sehr wundern, wenn Apple diese UVP bis zum Sommer halten kann. Es würde mich nicht wundern, wenn die Basis noch im ersten Halbjahr bei unter 600 Euro landen wird.

Apple iPhone 16e: Nachteile im Video

Fehler melden

   

