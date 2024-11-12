Apple iPhone 17 Air: Vermutlich so dünn wie ein iPhone 6 von 2014

Apple packte in den letzten Jahren immer mehr Funktionen in die iPhones und sie wurden immer größer, schwerer und dicker. Letztes Jahr gab es mit dem Schritt zu Titan einen ersten Ansatz, um immerhin das Gewicht wieder etwas zu optimieren.

Apple iPhone 17 Air kommt wohl 2025

Für 2025 steht jedoch der nächste Schritt im Raum, denn das Unternehmen soll ein „iPhone 17 Air“ geplant haben, also ein besonders dünnes und leichtes iPhone. Wie man hört, wird es aber vermutlich nicht das dünnste iPhone von Apple aller Zeiten.

Apple wollte einen noch dünneren Akku, aber bei 6 mm ist wohl Schluss. Man kann also davon ausgehen, dass wir von ca. 7 mm sprechen und laut Quelle wird dieses iPhone in etwa so dick wie das iPhone 6 (Plus) von 2024 sein. Ein iPhone 16 kommt übrigens auf 7,8 mm und die Pro-Modelle auf 8,25 mm, das würde man spüren.

Neues iPhone wirft zwei Fragen auf

Mir stellt sich bei diesem iPhone aber eine Frage, oder genau genommen zwei. Sind Kunden bereit, auf Funktionen zu verzichten, nur um ein paar Millimeter weniger in der Hand zu halten? Falls die Akkulaufzeit leidet, wäre das für mich keine Option.

Doch wie wirkt das Design mit einem Kamerabuckel? Das iPhone 6 hatte einen sehr kleinen Kamerasensor, dieser ist aber in der heutigen Zeit, auch wenn es wirklich nur eine Kamera hat, deutlich dicker. Ein iPhone 6 mit einem Kamerasensor aus der heutigen Zeit würde komisch aussehen, aktuell kann ich es mir nicht vorstellen.

Aber ich bin gespannt, denn ein neues iPhone Mini kommt nicht mehr und dieses Modell soll das iPhone Plus ablösen, da hat Apple jetzt sicher höhere Erwartungen.