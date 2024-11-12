Apple iOS 18.2 liefert Hinweise für das neue CarPlay

Apple zeigte schon 2022 eine Idee für ein ganz neues CarPlay, welches mehr Dinge im Auto übernehmen soll. Doch das Thema nahm in den Jahren danach irgendwie nie an Fahrt auf. Aber Apple arbeitet noch daran, das zeigt die Beta für iOS 18.2.

In der dritten Beta, die diese Woche veröffentlicht wurde, gibt es laut MacRumors neue Hinweise und Icons für das ganz neue CarPlay von Apple. Doch wie lautet der offizielle Stand von Apple? Schwierig. Ende 2023 gab es nur eine kleine Preview.

Anfang 2024 betonte Apple dann, dass das neue CarPlay noch 2024 startet, aber bis heute haben wir kein Serienauto mit diesem gesehen. Porsche war jedenfalls bei der Preview dabei, doch im neuen Macan ist das neue CarPlay noch nicht verbaut.

Bleibt also noch Aston Martin, aber da ist es derzeit ebenfalls ruhig, wenn es um das neue Apple CarPlay geht. Apple selbst schweigt bisher, könnte aber vielleicht wieder eine Last-Minute-Ankündigung wie letztes Jahr dafür vorgesehen haben.

Es ist jedenfalls ein seltsames Thema, denn das neue CarPlay spielte im Sommer auf der Apple WWDC 2024 durchaus eine Rolle. Aber auch über zwei Jahre nach der Liste mit den Automarken (über diesem Abschnitt) gibt es keine neuen Details.

Weder Audi, noch Mercedes, noch Ford, noch Polestar, noch Volvo, noch Renault, noch Honda haben sich bisher dazu geäußert. Ich habe mal von einer Person (die mit dieser Entwicklung vertraut ist) gehört, dass das durchaus seinen Grund hat.

Einige Marken auf der Liste sind wohl nicht mehr ganz so angetan davon und ein großer Teil ist mittlerweile auch mit Android Automotive von Google unterwegs. Es würde mich nicht wundern, wenn einige Marken von der Liste wieder raus sind.

Mal schauen, wie sich das ab 2025 entwickelt, 2024 war jedenfalls ein ruhiges Jahr. Und selbst wenn Aston Martin doch noch ein Serienfahrzeug mit dem neuen Apple CarPlay ankündigen sollte, den Schritt auf den Massenmarkt geht man damit nicht.

Dabei wäre das für Apple langsam wichtig, denn das eigene Auto ist gescheitert und in diesem wichtigen Markt verliert man den Anschluss an Google. Der Fokus sollte vielleicht nicht nur auf Luxusmarken wie Aston Martin und Porsche liegen.

Ich persönlich würde das neue Apple CarPlay gerne als Standard in Autos sehen, bin aber mittlerweile nicht mehr so optimistisch, immerhin benötigt es auch neue Hardware dafür, bei aktuellen Modellen kann man das also nicht mehr anbieten.