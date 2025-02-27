Apple plant wohl bereits ein iPhone 17e für 2026

Zwischen dem ersten iPhone SE und dem zweiten Modell lagen vier Jahre, beim dritten Modell wartete Apple dann nur noch zwei Jahre. Das vierte Modell, welches wir als iPhone 16e kennen, kam ziemlich genau drei Jahre später auf den Markt.

Apple hatte also bisher keinen festen Rhythmus beim Einsteigermodell, doch das könnte sich ab sofort ändern, denn ein Insider hat laut 9TO5Mac bereits Hinweise für ein Apple iPhone 17e gefunden, welches dann nächstes Jahr kommen könnte.

Es wäre also möglich, dass das e-Modell ab sofort ein jährliches iPhone ist, welches immer im Frühjahr kommt. Kennt man so von der Konkurrenz, da gibt es schon jetzt einige Marken, die einmal im Jahr ein günstigeres Modell im Lineup nachreichen.