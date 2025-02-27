Smartphones

Apple plant wohl bereits ein iPhone 17e für 2026

Autor-Bild
Von
|
Apple Iphone 16e Header

Zwischen dem ersten iPhone SE und dem zweiten Modell lagen vier Jahre, beim dritten Modell wartete Apple dann nur noch zwei Jahre. Das vierte Modell, welches wir als iPhone 16e kennen, kam ziemlich genau drei Jahre später auf den Markt.

Apple hatte also bisher keinen festen Rhythmus beim Einsteigermodell, doch das könnte sich ab sofort ändern, denn ein Insider hat laut 9TO5Mac bereits Hinweise für ein Apple iPhone 17e gefunden, welches dann nächstes Jahr kommen könnte.

Es wäre also möglich, dass das e-Modell ab sofort ein jährliches iPhone ist, welches immer im Frühjahr kommt. Kennt man so von der Konkurrenz, da gibt es schon jetzt einige Marken, die einmal im Jahr ein günstigeres Modell im Lineup nachreichen.

Apple Iphone 17 Pro Mockup

iPhone 17 Pro: Apple plant einen großen Sprung ein

Apple hielt sich mit dem internen Arbeitsspeicher in iPhones gerne zurück, denn es benötigte nicht viel. Der Fokus lag auf…

27. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple plant wohl bereits ein iPhone 17e für 2026
Weitere Neuigkeiten
Mega SIM: Neue Tarife ab sofort verfügbar
in Tarife | Update
Deutschland und Frankreich starten Allianz gegen Desinformation: ARTE und Deutsche Welle im Fokus
in News
Dkb Header
DKB startet Prämien-Aktion fürs Girokonto – 100 € Bonus
in Fintech
Apple Airpods Header
Apple: Die „große Zukunft“ der AirPods steht an
in Audio
Xbox Ps5 Pro Ad
Zukunft der Xbox: „Den Konsolenkrieg beenden“
in Gaming
Apple iPhone 17 und das Ende der SIM-Karte in Deutschland
in Smartphones
Nintendo Direct im September: Ein „großes“ Event steht bald an
in Gaming
Apple Carplay Ultra
Hyundai Ioniq 3 könnte ein große (und digitale) Überraschung mitbringen
in Mobilität
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.7 kommt: Ein letztes Update steht an
in Firmware und OS
Vodafone 1
Vodafone gibt den Startschuss: Millionen Kunden vor Sender-Umstellung
in Vodafone