iPhone 17 Pro: Apple plant einen großen Sprung ein

Apple hielt sich mit dem internen Arbeitsspeicher in iPhones gerne zurück, denn es benötigte nicht viel. Der Fokus lag auf den A-Chips, aber es dauerte ewig, bis man mal die 8 GB RAM erreichte. Mittlerweile sind die Standard, da sie benötigt werden.

Ohne 8 GB RAM läuft die Apple Intelligence nicht, daher sind die 6 GB RAM jetzt bei allen iPhones verschwunden. Laut Jeff Pu von GFHK Tech Research wartet man bei Apple allerdings nicht lange und will in diesem Jahr den nächsten Schritt gehen.

Apple iPhone 17 Pro mit 12 GB RAM

Das Apple iPhone 17 Pro (und iPhone 17 Pro Max) bekommt erstmals 12 GB RAM (LPDDR5), was im Vergleich zu den bisherigen Schritten, wo es meistens nur 2 GB mehr gab, ein recht großer Sprung wäre. Und es ist nicht das erste Mal, dass wir sowas hören, genau genommen machte das Gerücht letztes Jahr mehrmals die Runde.

Wieso jetzt? Die zusätzliche Menge an Arbeitsspeicher soll neue Funktionen für die Apple Intelligence ermöglichen und da nur die Pro-Modelle mit 12 GB RAM versorgt werden (in diesem Jahr jedenfalls), könnte es erstmals exklusive Funktionen geben.