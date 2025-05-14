Smartphones

Apple iPhone 18 Pro: Großer Schritt auf der Frontseite erwartet

Apple Iphone 17 Pro Konzept 2025

Apple will angeblich ab 2027 ein iPhone ohne eine Aussparung auf der Frontseite verkaufen, aber bevor es dazu kommt, steht nächstes Jahr ein Zwischenschritt an.

Mit dem Apple iPhone 18 Pro wandert Face ID angeblich unter das Display, das hat jetzt auch der bei Display-Gerüchten sehr gut informierte Ross Young behauptet. Den Anfang machen natürlich die neuen Pro-Modelle und nicht das iPhone 18 (Air).

Die Frontkamera wird also 2026 noch zu sehen sein, aber die Quelle verrät leider nicht, an welcher Stelle man diese findet. Es steht im Raum, dass sie in die linke Ecke wandert, was viele skeptisch (und kritisch) sehen. Offiziell bestätigt ist noch nichts, man sollte also immer skeptisch sein, aber die Hinweise verdichten sich.

Apple Iphone 16 Header

Das Apple iPhone blickt auf ein großes Problem

Strafzölle zwischen den USA und China, auch wenn sich die Lage entspannt hat, sind ein Problem für Apple und das…

13. Mai 2025 | Jetzt lesen →

  1. Newt 🎖
    sagt am

    Ich bin da vorsichtig, da die under display Technologie laut Leaks schon 2025 bei Apple kommen sollte, aber es wurde mehrfach vertagt.

    Antworten
  2. Jan 🏆
    sagt am

    Bitte nicht die Kamera nach links wandern, nur damit man irgendwie auf der Front noch einen sehenswerten Unterschied zu Androiden hat. Diese völlig sinnlose Kamerabuckel auf der Rückseite ist schon Designverschandelung genug fürs Erste…

    Antworten

