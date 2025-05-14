Apple iPhone 18 Pro: Großer Schritt auf der Frontseite erwartet

Apple will angeblich ab 2027 ein iPhone ohne eine Aussparung auf der Frontseite verkaufen, aber bevor es dazu kommt, steht nächstes Jahr ein Zwischenschritt an.

Mit dem Apple iPhone 18 Pro wandert Face ID angeblich unter das Display, das hat jetzt auch der bei Display-Gerüchten sehr gut informierte Ross Young behauptet. Den Anfang machen natürlich die neuen Pro-Modelle und nicht das iPhone 18 (Air).

Die Frontkamera wird also 2026 noch zu sehen sein, aber die Quelle verrät leider nicht, an welcher Stelle man diese findet. Es steht im Raum, dass sie in die linke Ecke wandert, was viele skeptisch (und kritisch) sehen. Offiziell bestätigt ist noch nichts, man sollte also immer skeptisch sein, aber die Hinweise verdichten sich.