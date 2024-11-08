Smartphones

Apple iPhone 18 Pro soll großes Kamera-Upgrade bekommen

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Apple Iphone 16 Pro Kamera Header

Apple hat die Hauptkamera im iPhone letztes Jahr aktualisiert, in diesem Jahr stand die Ultraweitwinkelkamera an und nächster Jahr die Telekamera. 2026 wird es dann wieder mit der Hauptkamera losgehen, und das im neuen Apple iPhone 18 Pro.

Laut Ming-Chi Kuo plant Apple in zwei Jahren den Schritt zu einer variablen Blende und setzt dabei auf Sunny Optical, die bereits Erfahrung mit dieser Technologie bei Smartphones gemacht und diese schon an Android-Hersteller ausgeliefert haben.

Mehr Details gibt es nicht, ich fände hier spannend, ob das Pro Max zum Start mal wieder bevorzugt wird, oder ob das normale Pro auch dabei ist. Doch es dauert ja noch zwei Jahre bei Apple, da wird es 2025 mit Sicherheit weitere Gerüchte geben.

Apple Vision Detail Header

Apple schraubt Präsenz der Vision Pro zurück

Die Apple Vision Pro ist zwar kein Flop, aber auch nicht der Erfolg, den man sich wohl bei Apple erhofft…

8. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Adorno 👋
    sagt am

    Neueste Meldung direkt aus dem Kaffeesatz.
    iPhone 29 bekommt vermutlich Hirnimplantat.

    Antworten
    1. Carlo 🔅
      sagt am zu Adorno ⇡

      😄😄
      Und iPhone 55 werden viele wohl nicht mehr erleben. Schade

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Smartphones / ...
Weitere Neuigkeiten
Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht
in Firmware und OS
Weniger Einstiegsjobs durch Wirtschaftsflaute und KI
in Marktgeschehen
Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2
in News
Sonderpreis Baumarkt führt digitale Kassenbelege ein
in Handel
Skoda: Neues Elektroauto soll „zurück zu den Wurzeln“ kehren
in Mobilität
Apple Tv Siri Remote Header
Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin
in News
HBO Max in Deutschland: Start-Zeitpunkt und Telekom als Partner
in News
Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland
in Dienste
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um zehn Standorte
in Mobilität