Apple iPhone 18 Pro soll großes Kamera-Upgrade bekommen

Apple hat die Hauptkamera im iPhone letztes Jahr aktualisiert, in diesem Jahr stand die Ultraweitwinkelkamera an und nächster Jahr die Telekamera. 2026 wird es dann wieder mit der Hauptkamera losgehen, und das im neuen Apple iPhone 18 Pro.

Laut Ming-Chi Kuo plant Apple in zwei Jahren den Schritt zu einer variablen Blende und setzt dabei auf Sunny Optical, die bereits Erfahrung mit dieser Technologie bei Smartphones gemacht und diese schon an Android-Hersteller ausgeliefert haben.

Mehr Details gibt es nicht, ich fände hier spannend, ob das Pro Max zum Start mal wieder bevorzugt wird, oder ob das normale Pro auch dabei ist. Doch es dauert ja noch zwei Jahre bei Apple, da wird es 2025 mit Sicherheit weitere Gerüchte geben.