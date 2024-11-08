Apple schraubt Präsenz der Vision Pro zurück

Die Apple Vision Pro ist zwar kein Flop, aber auch nicht der Erfolg, den man sich wohl bei Apple erhofft hat. Keiner hat den großen Verkaufsschlager bei 4.000 Euro für die Basis erwartet, aber die Erwartungen waren höher, denn Gerüchte haben immer wieder gezeigt, dass Apple eigentlich mehr Einheiten produzieren wollte.

Es steht sogar im Raum, dass die Produktion der Apple Vision Pro in diesem Jahr ausläuft, da man genug Einheiten für 2025 auf Lager hat und in etwa einem Jahr der Nachfolger mit M5-Chip kommen wird. Laut Mark Gurman hat Apple jetzt auch die Präsenz der neuen Brille in den Apple Stores selbst etwas zurückgeschraubt.

Apple Stores: Lieber Macs als Brillen

Eigentlich sollte diese Kunden in die Stores locken, aber das Interesse ist doch eher verhalten und daher wird in einigen Apple Stores einer von zwei Tischen, auf denen die Vision Pro ausgestellt wurde, entfernt. Apple wird alles auf einem Tisch zeigen und nutzt den zweiten Tisch angeblich lieber für die neuen Macs mit M4-Chip.

Die Apple Vision-Reihe, die bisher nur aus einem Produkt besteht, hat derzeit zwei Probleme: Preis und Nutzen. Den Preis kann man irgendwie senken, auch wenn die günstige Version wohl erst 2027 kommt, aber es fehlt noch ein Nutzen. Selbst Pro-Nutzer berichten immer häufiger, dass ihre Vision eigentlich nur in der Ecke liegt.