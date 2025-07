Apple iPhone: Der Schritt zu 12 GB RAM steht an

Apple legte in den letzten Jahren kaum Wert auf viel Arbeitsspeicher, was aber bis zum Start der Apple Intelligence nicht bei iOS nötig war. Da taten es auch mal 6 GB in den Pro-Modellen. Doch mit der KI änderte sich das, jetzt benötigt es mehr.

8 GB RAM sind jetzt die Basis in allen iPhones, vermutlich sogar im iPhone SE 4 ab 2025, mit weniger funktioniert die Apple Intelligence nicht. Daher ist das iPhone 15 übrigens auch der schlechteste iPhone-Deal, da es die KI hier nicht geben wird.

Apple plant Schritt zu 12 GB RAM

Ab 2025 wird dann wohl das Apple iPhone 17 Pro den Schritt zu 12 GB RAM gehen und mit der iPhone 18-Reihe bekommen das angeblich alle Modelle. Es kann also sein, dass ein normales iPhone 17 im Jahr darauf einige Funktionen nicht erhält.

Kommendes Jahr soll es übrigens ein weiteres Mal beim 3 nm-Verfahren mit dem Apple A19 (Pro) bleiben, mit dem Apple A20 (Pro, vielleicht auch nur Pro) wechselt man dann aber zum 2 nm-Verfahren von TSMC. Das kommt nicht überraschend, denn TSMC hat schon bestätigt, dass man ab Ende 2025 damit loslegen möchte.

