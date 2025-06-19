Smartphones

Apple iPhone Fold kommt: Ende 2025 soll das „Projekt“ starten

Autor-Bild
Von
|
Xiaomi Mi Mix Fold 2 Teaser

Apple wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Kategorie der Foldables einsteigen und entweder Ende 2026 oder Anfang 2027 das erste iPhone Fold zeigen. Doch es geht schon in diesem Jahr bei Foxconn los, so der zuverlässige Ming-Chi Kuo.

Aktuell sind noch nicht alle Dinge bei Apple finalisiert, wenn es um das iPhone Fold geht, so die Quelle. Aber das Display von Samsung Display steht fest. Und man will sich noch in diesem Jahr festlegen und dann bereitet sich Foxconn darauf vor.

Aktuell sei der „Projektstart“ bei Foxconn für Ende Q3 2025 oder Anfang Q4 2025 vorgesehen und Apple soll 15 bis 20 Millionen Einheiten für die ersten Jahre des iPhone Fold einplanen. Das ist für ein iPhone gar nicht so viel, der sehr hohe Preis wird dieses Modell also vermutlich zu einem teuren Premiumprodukt machen.

Pläne können sich jetzt also noch im Laufe des Sommers ändern, aber wenn alles durchgeht, dann dürfte es im Winter deutlich mehr Details zum iPhone Fold geben.

Spotify Logo Header 2024

Spotify: Bessere Qualität für eure Musik kommt bald

Spotify und die HiFi-Ankündigung, das ist jetzt auch schon über vier Jahre her und während die anderen Dienste das seit…

19. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple iPhone Fold kommt: Ende 2025 soll das „Projekt“ starten
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste