Apple iPhone Fold kommt: Ende 2025 soll das „Projekt“ starten

Apple wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Kategorie der Foldables einsteigen und entweder Ende 2026 oder Anfang 2027 das erste iPhone Fold zeigen. Doch es geht schon in diesem Jahr bei Foxconn los, so der zuverlässige Ming-Chi Kuo.

Aktuell sind noch nicht alle Dinge bei Apple finalisiert, wenn es um das iPhone Fold geht, so die Quelle. Aber das Display von Samsung Display steht fest. Und man will sich noch in diesem Jahr festlegen und dann bereitet sich Foxconn darauf vor.

Aktuell sei der „Projektstart“ bei Foxconn für Ende Q3 2025 oder Anfang Q4 2025 vorgesehen und Apple soll 15 bis 20 Millionen Einheiten für die ersten Jahre des iPhone Fold einplanen. Das ist für ein iPhone gar nicht so viel, der sehr hohe Preis wird dieses Modell also vermutlich zu einem teuren Premiumprodukt machen.

Pläne können sich jetzt also noch im Laufe des Sommers ändern, aber wenn alles durchgeht, dann dürfte es im Winter deutlich mehr Details zum iPhone Fold geben.