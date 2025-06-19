Spotify: Bessere Qualität für eure Musik kommt bald

Spotify und die HiFi-Ankündigung, das ist jetzt auch schon über vier Jahre her und während die anderen Dienste das seit dem (teilweise kostenlos) anbieten, so wartet man als Spotify-Nutzer eine gefühlte Ewigkeit auf eine bessere Musikqualität.

Der Schritt deutete sich immer wieder an, HiFi wird wohl Teil einer neuen und noch teureren Abo-Stufe, aber nach jedem Leak, nach jedem Teaser, nach jeder Aussage in den Geschäftszahlen von Spotify, wurde es danach wieder viele Wochen ruhig.

Spotify: Hinweis im Code der App

Jetzt gibt es wieder einen Hinweis, und zwar im Code der Spotify-App selbst. Hier hat Chris Messina auf Threads drei Dinge geteilt, die er entdeckt hat. Es gibt zwei ganz klare Codezeilen für die bessere Qualität und auch eine ganz neue Animation:

„Lossless music, now in premium“

„Introducing the best sound quality on Spotify: for music in up to 24-bit/44.1 kHz“

Es gibt noch mehr Anpassungen, die darauf hindeuten, dass es jetzt endlich bald losgeht, aber wie er selbst schreibt, macht er sich keine Hoffnung. Leider gab es das schon viel zu häufig und Spotify lässt sich jetzt schon viel zu lange Zeit damit.

Bekommen wir die HiFi-Option womöglich im Sommer, wenn die neuen Preise bei Spotify online gehen? Wird „Lossless Music“ doch ein Teil von Premium, wie es die eine Codezeile andeutet? Es gibt weiterhin zu viele ungeklärte Fragen bei Spotify.