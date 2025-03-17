Apple iPhone Fold kommt: Neue Phase erreicht

Apple soll bei zwei faltbaren Geräten die NPI-Phase erreicht haben, so Jeff Pu, ein bekannter Analyst und Insider mit Quellen bei Zulieferern in China. Das steht für „New Product Introduction“ und ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu Produktion.

Da schließt sich die Quelle anderen Meldungen an, das erste Foldable, vermutlich ein iPhone, soll im zweiten Halbjahr 2026 in die Massenproduktion gehen. Und das zweite Foldable, vermutlich ein faltbares iPad, folgt dann etwas später bei Foxconn.

Apple bereitet sich also auf eine ganz neue Produktkategorie vor, die aber wohl erst Ende 2026 oder vielleicht auch erst Anfang 2027 startet. Es hängt laut Quelle aber auch davon ab, wie die Prototyp-Phase läuft, die wohl ab April 2025 vorgesehen ist.