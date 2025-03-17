Apple iOS 19 leitet neue Ära ein: Die Nutzer werden es „lieben“

Apple hinkt zwar im KI-Wettrennen hinterher und die Lage bleibt angespannt und es wird eine Weile dauern, bis man (wenn überhaupt) mit Siri aufholen kann, doch es gibt intern ein ganz anderes Highlight für 2025. Es gibt eine neue Software.

Wir werden mit iOS 19 ein großes Redesign sehen, das hat Mark Gurman jetzt erneut betont, das Ziel ist eine „neue Ära“ für die Software von Apple. Diese soll fit für die Zukunft (bereit für Foldables oder Macs mit Touchscreen) gemacht werden.

Apple ist selbstbewusst bei iOS 19

Intern glaubt man, dass die Nutzer diese neue Software „lieben“ werden, die eine einheitliche Optik bei den Produkten von Apple (iPhone, iPad, Macs, …) mitbringt. Basis ist laut Quelle tatsächlich die Optik, die wir von der Apple Vision Pro kennen.

Die neuen Oberflächen übernehmen die Designprinzipien von visionOS, der Software für Apples Vision Pro Headset. Dazu gehören mehr Transparenz sowie neue Fenster- und Schaltflächentypen – und das soll dafür sorgen, dass sich alle Apple-Geräte einheitlicher und vertrauter anfühlen.

Neben einer neuen und einheitlichen Optik, soll iOS 19 auch wieder simpler und leichter zu bedienen sein, Apple wird laut Bloomberg den Aufbau von iOS mit dem Update überarbeiten. Und auch die Chatbots stehen im Fokus, wobei Siri im Herbst noch nicht bereit für diese neue Ära ist, dieser Schritt steht dann wohl erst 2027 an.

Das große Redesign für iOS 19 soll das große Highlight der WWDC 2025 im Juni werden und ein bisschen vom aktuellen Stand der Apple Intelligence ablenken.

Klingt spannend, seit iOS 7 von 2013 hat sich bei iOS nicht viel getan. Es gab zwar immer wieder Neuerungen beim Aufbau und der Optik, aber kein Redesign. In ca. drei Monaten wissen wir mehr, das wird eine interessante Keynote von Apple sein.