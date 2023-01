Erste Details zu Apple iOS 17 machen die Runde

Wir haben schon vor ein paar Tagen erfahren, dass mit iOS 17 wohl kein großes Update für das iPhone in diesem Jahr ansteht. Der Fokus liegt auf dem kommenden VR-Headset und eine neue Quelle behauptet das auch – aber nennt mehr Details.

Apple plant frische Apps mit iOS 17

So soll Apple einige Apps mit iOS 17 überarbeiten, dazu gehören angeblich Musik, Erinnerungen, Mail, Fitness, Wallet und Find My. Außerdem will man sich in diesem Jahr mal wieder voll auf die Stabilität konzentrieren, was ab und zu nicht schadet.

Eine neue App für Dateien sei auch geplant und die Quelle behauptet, dass man den Quellcode sehen konnte und es Hinweise bezüglich USB 3.2 bei zwei iPhones gibt. Wir haben schon gehört, dass es schnelles USB nur bei Pro-Modellen gibt.

Obendrein sind sechs iPhones in iOS 17 gelistet, welche eine Dynamic Island haben, die Notch verschwindet also in diesem Jahr beim normalen iPhone 15. Auch das haben wir schon mehrmals gehört, aber es muss auch optisch attraktiver werden.

Ich wäre bei dieser Quelle vorsichtig, denn sie hat uns zwar Bilder des kommenden Pixel-Foldables geliefert, aber ist unbekannt bei Apple-Leaks. Die Ankündigung von iOS 17 dürfte wie immer im Juni (2023) im Rahmen der Apple WWDC stattfinden.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

