Nur Apple und Samsung dominieren: Smartphone-Markt bricht stark ein

Samsung Galaxy S23 (Ultra): Teurer, Spezifkationen und offizielle Details

Die Ankündigung der neuen Galaxy S-Reihe am 1. Februar rückt näher und bei Samsung beginnt auch so langsam das offizielle Marketing. Der Chef der mobilen Sparte hat heute verraten, dass es drei wichtige Neuerungen in diesem Jahr gibt. Samsung konzentriert…18. Januar 2023 JETZT LESEN →