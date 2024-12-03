Samsung Galaxy S25: Große Überraschung bei Ankündigung geplant

Das Jahr neigt sich dem Ende und die neuen Flaggschiffe für 2025 rücken näher. Samsung wird direkt zum Start ins neue Jahr wieder mit dabei sein und es steht im Raum, dass wir die Galaxy S25-Reihe am 22. Januar 2025 auf einem Event sehen.

Doch das ist wohl noch nicht alles, denn Samsung könnte wieder, wie in diesem Jahr bei der Galaxy S24-Reihe, eine große Überraschung parat haben. In diesem Jahr teaserte man kurz einen Ring an, der mittlerweile als Galaxy Ring bekannt ist.

Teaser für die Samsung Galaxy „Vision“

Im Januar könnte Samsung laut Yonhap News einen ersten Teaser für die neue VR-Brille vorstellen, die als Antwort auf die Apple Vision Pro geplant ist. Samsung wird uns wohl noch kein finales Produkt zeigen, aber ein erstes Bild und kleine Details.

Ich bin auf die Brille von Samsung gespannt, die zusammen mit Qualcomm und Google entsteht. Die Apple Vision Pro war in diesem Jahr kein großer Erfolg, das wird Samsung sicher auch beobachtet haben. Ob man es 2025 besser macht?