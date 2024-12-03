News

Samsung Galaxy S25: Große Überraschung bei Ankündigung geplant

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Samsung Galaxy S24 Ultra Detail

Das Jahr neigt sich dem Ende und die neuen Flaggschiffe für 2025 rücken näher. Samsung wird direkt zum Start ins neue Jahr wieder mit dabei sein und es steht im Raum, dass wir die Galaxy S25-Reihe am 22. Januar 2025 auf einem Event sehen.

Doch das ist wohl noch nicht alles, denn Samsung könnte wieder, wie in diesem Jahr bei der Galaxy S24-Reihe, eine große Überraschung parat haben. In diesem Jahr teaserte man kurz einen Ring an, der mittlerweile als Galaxy Ring bekannt ist.

Teaser für die Samsung Galaxy „Vision“

Im Januar könnte Samsung laut Yonhap News einen ersten Teaser für die neue VR-Brille vorstellen, die als Antwort auf die Apple Vision Pro geplant ist. Samsung wird uns wohl noch kein finales Produkt zeigen, aber ein erstes Bild und kleine Details.

Ich bin auf die Brille von Samsung gespannt, die zusammen mit Qualcomm und Google entsteht. Die Apple Vision Pro war in diesem Jahr kein großer Erfolg, das wird Samsung sicher auch beobachtet haben. Ob man es 2025 besser macht?

Google Pixel Tablet Header

Google Pixel Tablet 2 kommt nicht: Insider nennt dennoch Details

Google hat die Entwicklung des Google Pixel Tablet 2 angeblich eingestellt und wird es nicht mehr auf den Markt bringen,…

3. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kai 🪴
    sagt am

    Statt Ressourcen in so ein Nischenprodukt zu buttern, wäre es mir lieber gewesen, man würde ordentlich in die Smartphones investieren, anstatt Jahr um Jahr die quasi selbe Hardware zu verbauen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Samsung Galaxy S25: Große Überraschung bei Ankündigung geplant
Weitere Neuigkeiten
Apple Event: Livestream, YouTube-Link und alle geplanten Neuheiten
in Events
Samsung Galaxy S26: So sehen die drei neuen Flaggschiffe aus
in Smartphones
Avm Fritzbox 7530 Ax
FRITZ!Box 7530 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Die PlayStation 6 kommt ohne integriertes Laufwerk
in Gaming
mobiFlip verbessert Tarifvergleich für SIM-only-Angebote
in Tarife
Apple iPhone 17: Hier sehen wir wohl das ganz neue Zubehör
in Zubehör
Cupra El Born Licht Header
Volkswagen: „Wir investieren weiterhin in Seat“
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
Der neue VW ID.3 wird noch kein VW ID Golf
in Mobilität
Apple Airpods Header
Apple AirPods „Ultra“: Sehen wir ein ganz neues Highend-Modell?
in Audio
Nothing Ear 3 kommt: Datum für neuen Kopfhörer
in Audio