Apple iPhone: Was passiert heute mit Feingewebe?

Eine gute Hülle ist für die Gewinnmarge von Unternehmen wichtig und vor allem Apple hat das mit dem iPhone perfektioniert. Vor allem die Lederhüllen waren in all den Jahren ein Bestseller, bei dem man sicher sehr gutes Geld bei Apple verdiente.

Apple: Leder ist komplett Geschichte

Doch Apple möchte umweltfreundlicher werden und Leder ist alles andere, als gut für die Umwelt. Daher ersetzte man Leder letztes Jahr mit einem anderen Material, welches sich FineWoven (dt. Feingewebe) nennt. Das war ein recht großer Flop.

Ich kenne kaum ein anderes Produkt von Apple, welches so negativ aufgenommen wurde. Die Cases fühlten sich nicht so hochwertig wie Leder an und nutzten sich vor allem sehr schnell ab. Und das bei einer UVP von fast 70 Euro. Kein Wunder also, dass man mittlerweile einige Versionen und Farben für unter 30 Euro findet.

Doch eine Sache machte Apple auch klar: Leder ist Geschichte.

Apple ist dafür bekannt, dass man auf solche Kritik reagiert, wenn auch nicht immer mit einem Statement. Ich bin mir also sicher, dass ein Team direkt nach der Kritik an einer Alternative arbeitete oder man FineWoven 2.0 entwickelt. Wobei sich derzeit eher ein anderes Material andeutet, vielleicht bekommen wir hier sogar Kunstleder.

It is possible that these will be the colors of the new cases that Apple will make with a material that replaces FineWoven. It seems that the line has remained almost entirely unchanged except for the addition of the gray color pic.twitter.com/lAjlKiIt6y — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 7, 2024

Falls Apple jedenfalls weiterhin 70 Euro verlangen und damit erfolgreich sein will (Cases von Apple sind bis zum Nachfolger sonst sehr preisstabil), dann muss man etwas ändern. Es würde mich wundern, wenn man das Case vom letzten Jahr 1:1 erneut anbietet. Aber wird Apple auf dem Apple Event auch darüber sprechen?

Apple ist nicht dafür bekannt, dass man öffentlich einen Fehler eingesteht, meine Vermutung wäre also, dass die Umwelt wieder eine Rolle auf dem Event spielt, aber die Cases nicht. Falls sich Apple von Feingewebe trennt, dann bräuchte man auch ein neues Band für die Apple Watch, denn dort wird das Material auch genutzt.

