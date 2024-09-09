Apple iPhone: Was passiert heute mit Feingewebe?
Eine gute Hülle ist für die Gewinnmarge von Unternehmen wichtig und vor allem Apple hat das mit dem iPhone perfektioniert. Vor allem die Lederhüllen waren in all den Jahren ein Bestseller, bei dem man sicher sehr gutes Geld bei Apple verdiente.
Apple: Leder ist komplett Geschichte
Doch Apple möchte umweltfreundlicher werden und Leder ist alles andere, als gut für die Umwelt. Daher ersetzte man Leder letztes Jahr mit einem anderen Material, welches sich FineWoven (dt. Feingewebe) nennt. Das war ein recht großer Flop.
Ich kenne kaum ein anderes Produkt von Apple, welches so negativ aufgenommen wurde. Die Cases fühlten sich nicht so hochwertig wie Leder an und nutzten sich vor allem sehr schnell ab. Und das bei einer UVP von fast 70 Euro. Kein Wunder also, dass man mittlerweile einige Versionen und Farben für unter 30 Euro findet.
Doch eine Sache machte Apple auch klar: Leder ist Geschichte.
Apple ist dafür bekannt, dass man auf solche Kritik reagiert, wenn auch nicht immer mit einem Statement. Ich bin mir also sicher, dass ein Team direkt nach der Kritik an einer Alternative arbeitete oder man FineWoven 2.0 entwickelt. Wobei sich derzeit eher ein anderes Material andeutet, vielleicht bekommen wir hier sogar Kunstleder.
Falls Apple jedenfalls weiterhin 70 Euro verlangen und damit erfolgreich sein will (Cases von Apple sind bis zum Nachfolger sonst sehr preisstabil), dann muss man etwas ändern. Es würde mich wundern, wenn man das Case vom letzten Jahr 1:1 erneut anbietet. Aber wird Apple auf dem Apple Event auch darüber sprechen?
Apple ist nicht dafür bekannt, dass man öffentlich einen Fehler eingesteht, meine Vermutung wäre also, dass die Umwelt wieder eine Rolle auf dem Event spielt, aber die Cases nicht. Falls sich Apple von Feingewebe trennt, dann bräuchte man auch ein neues Band für die Apple Watch, denn dort wird das Material auch genutzt.
Wären aber nicht gerade Lederhüllen am umweltfreundlichsten? Wenn man jetzt wirklich nur die Umweltaspekt einbezieht. Aus Sicht der Tierwohls natürlich nicht, dass ist klar. Vermutlich müssten nicht einmal mehr Tiere sterben, da es quasi ein Nebenprodukt ist. Ich persönlich bin kein Fan von Lederhüllen oder ähnlichem, aber rein objektiv betrachtet wäre es vermutlich die natürliche Variante.
Die Realität ist eine andere, da ist Leder nicht nur ein Nebenprodukt. Das alleine wäre aber nicht der entscheidende Faktor, es ist die Herstellung, diese ist umweltschädlich.
Ich empfehle die Doku „Gift auf unserer Haut“.
Kurz: Leder ist kein Nebenprodukt, sondern es werde sehr viele Tiere ausschließlich für das Leder getötet.
Der massenhafte Einsatz von Chemikalien belastet die Umwelt und die Menschen auch massiv
wenn die Leute ihre Phones wirklich jahrelang benutzen würden, mit den Cases.
Aber das wage ich zu bezweifeln. Viele kaufen sich ja fast jedes Jahr das neueste iPhone, da passt die Hülle dann schon nicht mehr und hops, kommt ne Neue…
wirklich umweltfreundlich wäre es wohl, nicht jedes ein fast gleiches iPhone herauszubringen, aber du, das stört halt dem Gewinn, der kommt dann halt doch noch vor der Umwelt :D
Ich denke, echte Nachhaltigkeit wäre es, wenn das Produkt einfach länger halten würde. Die Apple Silikon-Cases gingen mir immer recht schnell kaputt. Die Leder-Cases hatten sich zwar farblich verändert, aber waren langlebig. Um die FineWoven Cases habe ich aufgrund schlechter Kritiken im Bekanntenkreis einen Bogen gemacht.
Ich finde das Thema Case allgemein eh schwierig. Bin schon soweit, beim nächsten iPhone nur noch eine Schutzfolie zunehmen + das Risiko.
Jedesmal mache ich rum wegen der Farbe und schlussendlich sehe ich die Farbe nur beim Kauf, beim Putzen bzw. beim Verkauf.