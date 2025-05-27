Apple iPhone: Weitere Quelle spricht vom „Ende“ der Dynamic Island

Als sich Apple von der Notch trennte, da führte man ein sehr breites Loch auf der Frontseite im Display ein, was jetzt kein wirklicher Gewinn für mehr Platz war. Aber man hatte eine Idee für eine bessere Vermarktung, die Dynamic Island war geboren.

Diese wird sich aber in den nächsten Jahren verabschieden und mit Digital Chat Station schließt sich hier eine bekannte Quelle aus China aktuellen Gerüchten zum iPhone von Apple an. Spätestens 2027 bekommen wir eine Front, nur aus Display.

Mit der Apple iPhone 18-Reihe wird 2026 zunächst Face ID unter das Display des iPhones wandern und mit der Apple iPhone 19-Reihe dann auch die Kamera. Es gibt nächstes Jahr also ein Loch und im Jahr darauf wird das auch schon verschwinden.

Kommt das Apple iPhone Ultra?

Vermutung: Es ist ungewöhnlich, dass Apple solche Schritte so schnell geht, aber es deutet sich für 2027 ein neues Jubiläums-iPhone (20 Jahre) an. Ich gehe davon aus, dass Apple hier auch den Schritt zu einem Ultra-Modell wagt. Es gibt ja jetzt sogar CarPlay Ultra, warum dann nicht auch mal langsam ein Apple iPhone Ultra?

So könnte man 2027 drei Modelle mit einer unterschiedlichen Optik im Lineup haben. Ein iPhone 19 mit Dynamic Island, ein iPhone 19 Pro mit Loch und ein iPhone 19 Ultra ohne Aussparung. Und dann wandern neue Technologien wie immer Jahr für Jahr „nach unten“. Bei mir würde das allerdings auch eine Frage aufwerfen.

Verschwindet dann die Funktion der Dynamic Island? Ich hoffe es nicht, denn ich muss gestehen, dass ich mich daran gewöhnt habe und es oft ganz praktisch finde.