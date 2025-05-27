Apple iPhone: Weitere Quelle spricht vom „Ende“ der Dynamic Island
Als sich Apple von der Notch trennte, da führte man ein sehr breites Loch auf der Frontseite im Display ein, was jetzt kein wirklicher Gewinn für mehr Platz war. Aber man hatte eine Idee für eine bessere Vermarktung, die Dynamic Island war geboren.
Diese wird sich aber in den nächsten Jahren verabschieden und mit Digital Chat Station schließt sich hier eine bekannte Quelle aus China aktuellen Gerüchten zum iPhone von Apple an. Spätestens 2027 bekommen wir eine Front, nur aus Display.
Mit der Apple iPhone 18-Reihe wird 2026 zunächst Face ID unter das Display des iPhones wandern und mit der Apple iPhone 19-Reihe dann auch die Kamera. Es gibt nächstes Jahr also ein Loch und im Jahr darauf wird das auch schon verschwinden.
Kommt das Apple iPhone Ultra?
Vermutung: Es ist ungewöhnlich, dass Apple solche Schritte so schnell geht, aber es deutet sich für 2027 ein neues Jubiläums-iPhone (20 Jahre) an. Ich gehe davon aus, dass Apple hier auch den Schritt zu einem Ultra-Modell wagt. Es gibt ja jetzt sogar CarPlay Ultra, warum dann nicht auch mal langsam ein Apple iPhone Ultra?
So könnte man 2027 drei Modelle mit einer unterschiedlichen Optik im Lineup haben. Ein iPhone 19 mit Dynamic Island, ein iPhone 19 Pro mit Loch und ein iPhone 19 Ultra ohne Aussparung. Und dann wandern neue Technologien wie immer Jahr für Jahr „nach unten“. Bei mir würde das allerdings auch eine Frage aufwerfen.
Verschwindet dann die Funktion der Dynamic Island? Ich hoffe es nicht, denn ich muss gestehen, dass ich mich daran gewöhnt habe und es oft ganz praktisch finde.
Ich verstehe nicht, wie man auf diese unter Display Kamera setzen kann. Die Physik kann man nicht überlisten. Niemals kann eine unter dem Display Kamera genauso gute Bilder liefern wie eine Kamera mit freier Sicht aufs Motiv. Das ist physikalisch nicht möglich. Und iPhone Nutzer wollen doch immer die bestmögliche Qualität haben, vor allem bei Fotos. Und was genau ist eigentlich so schlimm an einem kleinen Loch im Display? Ich würde immer ein Loch im Display für eine bessere Fotoqualität gegenüber kein Loch und schlechterer Fotoqualität vorziehen. Das bisschen mehr Display bringt keinen Mehrwert.
Kommt halt immer darauf an was man will 😉
Smartphonekameras werden aucn nie mit ordentlichen DSLRs mithalten können. dennoch bieten sie für die meisten Anwendungsfälle sehr gute Ergebnisse. Wer mehr möchte, muss halt ne DSLR mitschleppen.
Und ich persönlich könnte mir kaum was unwichtigeres Vorstellen als die Frontcam. Für Facetime etc sollte die Qualität auch mit Kamera unterm Display völlig ausreichen.
Jedenfalls ist ne Kamera unterm Display wesentlich sinnvoller als jede noch so kleine Notch oder Dynamic Island oder wie man den Blödsinn da noch verkaufen will.
Ich stimme dir und auch BenBoogie zu. Auf der einen Seite ist mir die Frontcam fast egal, bisschen FaceTime und selten mal ein Selfie, aber das sind dann auch keine Highlight-Fotos, da reicht ne passable Qualität. Auf der anderen Seite ist der Wegfall eines kleinen Lochs jetzt auch nicht der große Mehrwert.
Am Ende sind das jetzt alles technisch Spielereien, schon seit Jahren. Ich sehe auch kaum einen Unterschied bei den Fotos eines iPhone 14 Pro und iPhone 16 Pro. Smartphones sind komplett „ausentwickelt“, es geht jetzt nur noch um kleine Goodies, die man eben groß vermarkten muss.
Die Apple Watch 10 sollte auch ein großes Designupdate werden. Apple ist wie Tesla, viel wollen und ankündigen und beim liefern knirscht es mächtig gewaltig.
eben. Ich glaube da gar nichts mehr.
Die ersten Gerüchte gab es schon vor vielen Jahren. Der erste Termin sollte 2025 sein, aber das Ergebnis war inakzeptabel und daher wurde es noch nicht eingeführt. Daher würde ich es nicht als schnell bezeichnen.
Das „schnell“ war auf den Schritt von 2026 zu 2027 bezogen. Apple nutzt solche Änderungen meist länger, nicht nur ein Jahr.
Ich denke auch das 2030 die Dynamic Island verschwinden, so wie es hier seit 3 Jahren jedes Jahr angekündigt wird :-D