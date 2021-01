Apple könnte AR-Brille bereits 2021 zeigen

Apple soll an einer Brille für Augmented Reality (AR) arbeiten, das haben in den letzten Jahren viele zuverlässige Quellen behauptet. Nun ist Ming-Chi Kuo mit einer Prognose für 2021 zurück und dort behauptet er, dass Apple schon dieses Jahr ein AR-Gerät (er geht nicht genauer darauf ein) präsentieren möchte.

Angeblich hat Apple zwei Versionen für die Zukunft geplant, eine nicht ganz so ambitionierte VR-Lösung für den Anfang und eine richtige AR-Brille soll folgen. Es gibt hier aber unterschiedliche Meldungen, was jedoch daran liegen könnte, dass sich der Plan intern womöglich immer wieder in den letzten Jahren geändert hat.

Der ebenfalls zuverlässige Mark Gurman sprach mal von 2022 beim Marktstart, daher wäre es nicht ausgeschlossen, dass Apple das Projekt bereits 2021 zeigt. Man könnte das OS und eine erste Version der Hardware zum Beispiel auf der WWDC 2021 zeigen, denn man benötigt bis zum Marktstart sicher auch Apps.

Die Ankündigung einer AR/VR-Lösung war wohl schon 2019 geplant, doch der Plan änderte sich kurz vor der Herbst-Keynote. AR spielt aber weiterhin eine große Rolle bei Apple und ich bin gespannt, was ob wir 2021 wirklich die erste AR-Hardware von Apple sehen werden. Falls ja, wird es sicher bald weitere Gerüchte geben.

Apple hat mehr für 2021 geplant

Laut Ming-Chi Kuo ist noch mehr für 2021 geplant, unter anderem soll es bald die AirTags geben und neue AirPods sind auch geplant. Außerdem behauptet er, dass wir viele neue Macs mit M-Chip sehen werden und Apple möchte angeblich einige Produkte (Macs und iPads) zeigen, die ein Display mit Mini-LED-Technologie besitzen.

