Apple lässt rote Produktlinie langsam auslaufen

Apple gab diese Woche bekannt, dass man im Rahmen des World AIDS Day (am 1. Dezember) wieder 5 Dollar pro Bezahlvorgang mit Apple Pay im Apple (Online) Store spendet, wobei die Grenze bei 3 Millionen Dollar für diese Aktion liegt.

Doch diese Ankündigung zeigt auch, dass Apple die rote Produktlinie, die auch als (PRODUCT) RED oder (RED) bekannt ist, auslaufen lässt. Auf der Webseite von Apple sind mittlerweile nur noch alte oder eingestellte Produkte zu sehen.

Apple: Keine aktuellen Produkte in Rot

Da wirbt man mit einem roten Sportarmband für die Apple Watch, welches es nicht mehr gibt, es gibt allgemein kein rotes Band mehr. Die Apple Watch Series 9 in Rot ist auch zu sehen, aber mit der Apple Watch Series 10 gab es keine Edition.

Und auch beim iPhone gab es seit über zwei Jahren keine rote Version mehr und selbst bei den Cases verzichtete Apple in den letzten Jahren darauf und zeigt auf der Webseite nur alte Hüllen. Es scheint so, als ob (PRODUCT) RED am Ende ist.

Selbst bei neuen Produkten, die es noch in Rot gibt, wie bei Beats-Kopfhörern, ist das Branding mittlerweile verschwunden. Hier und da plant das Team bei Apple also noch rote Produkte, aber der Fokus auf diese Reihe hat sich drastisch reduziert.

Es wäre natürlich möglich, dass Apple das in Zukunft wieder ändert und wieder (RED)-Produkte plant, aber die damals jährliche Ankündigung ist vorbei. Ein iPhone 16 oder andere Produkte in Rot stehen bei Apple wohl derzeit nicht auf dem Plan.