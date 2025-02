The Boys Staffel 5: Das große Serienfinale bei Amazon Prime Video

The Boys endet mit Staffel 5 bei Amazon Prime Video und diese Woche hat man den nächsten Schritt eingeleitet, denn die Dreharbeiten haben offiziell begonnen.

Die neue und letzte Staffel der beliebten Serie wird allerdings noch nicht 2025 bei Amazon Prime Video starten, sie kommt erst 2026. Ein konkretes Datum gibt es im Moment leider noch nicht, aber nächstes Jahr liegt der Fokus wieder auf Gen V.

Staffel 6 von The Boys war übrigens mal im Gespräch für Amazon Prime Video, die Idee waren aber immer fünf Staffeln und daran hält man doch fest. Ich finde auch, dass das vollkommen reicht, die vierte Staffel zog sich stellenweise doch etwas hin.

The Boys: Zukunft mit mehreren Serien

Doch The Boys endet damit nicht, jedenfalls nicht das Universum, denn Gen V geht auch nach 2025 weiter und mit „Vought Rising“ wurde ein Prequel bestätigt, was vermutlich 2027 startet. Aber wann ist mit Staffel 5 von The Boys zu rechnen?

Ich würde wieder im ersten Halbjahr 2026 damit rechnen und gehe ehrlich gesagt wieder von Juni (wie bei den letzten beiden Staffeln) aus. Schauen wir mal, ob den Serienmachern ein gutes Finale gelingt, sowas ist bei Serien der härteste Part.

